Getty Images Sport
Traducido por
«¡Muy sorprendido!»: Mikel Arteta responde a Gabriel Jesus e Ian Wright tras las acusaciones de ser el «poli malo» después de la liquidación veraniega del Arsenal
Las salidas de verano del Arsenal desatan el debate
Jesus expresó recientemente su frustración por su traspaso de 12,5 millones de libras al Barcelona. El delantero brasileño afirmó que «nadie me dijo nada» después de que se le ordenara entrenarse al margen del primer equipo antes del movimiento.
Esta revelación abrió aún más el debate cuando la leyenda del Arsenal Ian Wright criticó el trato del club a Gabriel Martinelli. El extremo quedó completamente apartado de las convocatorias de los partidos al inicio de la temporada antes de cerrar un lucrativo traspaso de 60 millones de libras al Al Hilal, de la Saudi Pro League.
- Getty Images Sport
Arteta, «sorprendido» por las afirmaciones sobre Jesus
En declaraciones a los medios el viernes, Arteta rechazó con firmeza el relato en torno a las salidas de alto perfil. El español se mostró sorprendido por la queja concreta de Jesus y aclaró que sí se habían producido conversaciones adecuadas.
«Muy sorprendido, la verdad, especialmente porque con Gabi [Jesus] tuve una conversación individual en el vestuario», reveló Arteta. «No sé qué palabras se dijeron, está bien».
El técnico del Arsenal sostuvo que sus últimas interacciones fueron positivas. Añadió: «Las palabras que usamos el uno para el otro fueron todas de agradecimiento. No lo sé, está bien. A veces entiendo que, cuando tienes que dar malas noticias o noticias que la gente no espera, esas cosas [pueden] provocar [esas] reacciones».
Haciendo de «poli malo»
Arteta señaló rápidamente a Leandro Trossard como prueba de que las relaciones pueden perdurar más allá de un traspaso. El delantero belga completó este verano un movimiento de 15 millones de libras al Besiktas, pero se reencontró felizmente con sus antiguos compañeros en el vestuario del Emirates Stadium tras la reciente victoria del Arsenal por 2-1 sobre el Chelsea.
Asumiendo las duras responsabilidades de la gestión, Arteta explicó: "Alguien tiene que ser el poli malo. Si tengo que serlo, tengo que serlo y lo entiendo. Lo importante normalmente es lo que pasa tres meses después, seis meses después, cuando Trossard entra, está en el vestuario con nosotros, el ambiente y la relación que tienes".
Sigue confiando en que el tiempo cure cualquier fricción que quede con Jesus y Martinelli. "Las cosas llegaron tan lejos con otros jugadores que se fueron, en algún momento la relación ha sido realmente buena", concluyó. "Espero que sea el mismo caso".
- Getty Images Sport
El Arsenal aspira a mantener su arranque perfecto
El Arsenal intentará aislarse de cualquier ruido extradeportivo cuando viaje para enfrentarse al Sunderland el sábado por la noche. El equipo de Arteta está decidido a lograr otra victoria a domicilio y mantener su comienzo perfecto de la nueva temporada.
El equipo afronta el fin de semana reforzado por la victoria del miércoles en la Champions League en Nápoles. Al ofrecer una importante actualización sobre el estado físico de la plantilla, Arteta confirmó que el defensa Ben White está «bien» después de retirarse cojeando al final del partido en Italia, mientras que Cristhian Mosquera está siendo evaluado actualmente mientras lidia con un problema muscular.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias