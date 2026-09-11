En declaraciones a los medios el viernes, Arteta rechazó con firmeza el relato en torno a las salidas de alto perfil. El español se mostró sorprendido por la queja concreta de Jesus y aclaró que sí se habían producido conversaciones adecuadas.

«Muy sorprendido, la verdad, especialmente porque con Gabi [Jesus] tuve una conversación individual en el vestuario», reveló Arteta. «No sé qué palabras se dijeron, está bien».

El técnico del Arsenal sostuvo que sus últimas interacciones fueron positivas. Añadió: «Las palabras que usamos el uno para el otro fueron todas de agradecimiento. No lo sé, está bien. A veces entiendo que, cuando tienes que dar malas noticias o noticias que la gente no espera, esas cosas [pueden] provocar [esas] reacciones».



