«Muy profético»: Tom Brady le pregunta a Lionel Messi por la famosa foto del bebé Lamine Yamal antes de la final del Mundial entre Argentina y España

Al ser preguntado sobre el duelo contra Yamal con el trofeo en juego, Messi elogió al joven de 19 años, pero recordó que Argentina no se apartará.

«Con solo 19 años, ya es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial», declaró Messi en el evento de la Copa del Mundo organizado por la FIFA y Fanatics. «Tiene toda su carrera por delante y una gran oportunidad de lograr algo histórico.

Siempre le deseo lo mejor, pero intentaremos hacer un gran partido e impedir que muestre su mejor nivel, aunque sea muy difícil. España no es solo Lamine: tiene grandes jugadores y juega muy bien, pero nosotros también tenemos nuestras armas».