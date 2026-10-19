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«¡Muy por debajo!»: Gary Neville lanza una dura advertencia a Michael Carrick sobre el riesgo de ser destituido mientras continúa la mala racha del Manchester United
Aumenta la presión en Old Trafford
Neville ha advertido a Carrick de que afrontará serias dificultades si el United sigue en mala forma cuando llegue diciembre o enero. Un empate 1-1 ante el Leeds United en Elland Road amplió a seis partidos la racha del club sin ganar y lo dejó en la 13.ª posición de la Premier League.
El equipo de Carrick suma siete puntos en siete partidos y todavía no ha ganado a ningún equipo que jugara en la máxima categoría la temporada pasada. Neville considera vital el próximo partido de liga contra el Bournemouth e insiste en que el club debe cambiar su suerte en las próximas semanas.
Pese a las dificultades recientes, Neville cree que el punto conseguido en Elland Road ofrece un pequeño motivo para el optimismo. Considera que el resultado supone un paso positivo en la dirección adecuada para el entrenador.
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Una posible hoja de ruta para la recuperación
En declaraciones en The Gary Neville Podcast, el exdefensa sugirió que el empate podría servir a Carrick como una base sólida sobre la que construir. Señaló que las expectativas en torno al club han caído drásticamente en las últimas semanas.
«[Hay] un nivel muy bajo y pocas expectativas ahora mismo», dijo Neville. «Pero Michael Carrick sentirá que es un punto de partida, que supone el primer peldaño en la Premier League.
»Puede que eso les dé algo de confianza y que ahí haya un plan a seguir. Quizá tengamos que sacar del banquillo a Matheus Cunha, Marcus Rashford y otros, y puede que simplemente tengamos que intentar ser más sólidos».
Rotaciones tácticas y objetivos estratégicos
Neville cree que Carrick debe gestionar bien sus opciones mientras el Manchester United intenta escalar posiciones en la tabla. También fijó los objetivos de la temporada y destacó las graves consecuencias económicas y deportivas de quedarse fuera de la élite del fútbol europeo.
«Diría que acabar cuarto sería un birdie, quinto sería el par y sexto, un bogey», explicó Neville. «Pero no pueden terminar fuera de los cinco primeros porque entonces se quedan sin Champions League y se entra en un círculo vicioso. No puedes fichar a esos jugadores porque quieren disputar la Champions League, tampoco recibes el dinero de la competición, pierdes entre 60 y 70 millones de libras y acabas jugando la Europa League los jueves por la noche.
«El quinto puesto es imprescindible para que Michael Carrick siga creciendo y el Manchester United siga creciendo con inversión. La situación tiene que cambiar en las próximas semanas: el partido contra el Bournemouth es muy importante, al igual que la visita al Chelsea y la forma en que gestione los encuentros entre ambos.
«Hay que decir que el objetivo es ser quinto. Cualquier puesto por debajo sería una decepción y supondría rebajar las expectativas sobre dónde creía todo el mundo al principio de la temporada que acabarían. Ahora mismo están muy lejos de eso porque, si miras al Brighton, al Liverpool y al Aston Villa, parece que están mejorando un poco. Es difícil».
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Semanas decisivas para Carrick
La próxima etapa será crucial para Carrick, ya que el Manchester United afronta un calendario complicado, con visitas al Bournemouth y al Chelsea. Pero antes, el Manchester United se enfrentará al Como en la Champions League el miércoles.
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