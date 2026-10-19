Neville ha advertido a Carrick de que afrontará serias dificultades si el United sigue en mala forma cuando llegue diciembre o enero. Un empate 1-1 ante el Leeds United en Elland Road amplió a seis partidos la racha del club sin ganar y lo dejó en la 13.ª posición de la Premier League.

El equipo de Carrick suma siete puntos en siete partidos y todavía no ha ganado a ningún equipo que jugara en la máxima categoría la temporada pasada. Neville considera vital el próximo partido de liga contra el Bournemouth e insiste en que el club debe cambiar su suerte en las próximas semanas.

Pese a las dificultades recientes, Neville cree que el punto conseguido en Elland Road ofrece un pequeño motivo para el optimismo. Considera que el resultado supone un paso positivo en la dirección adecuada para el entrenador.