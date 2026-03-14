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«Muy inusual»: Joe Cole critica a Arne Slot por intentar «arreglar» el Liverpool con nuevos fichajes a pesar de haber ganado la Premier League
Una apuesta táctica bajo fuego
La forma de enfocar la vida en Anfield por parte de Slot ha sido objeto de un intenso escrutinio tras una serie de decisiones audaces en materia de alineación. A pesar de haber heredado una plantilla que acababa de alcanzar la cima del fútbol inglés, el entrenador holandés optó por una reorganización inmediata de la plantilla en lugar de una transición gradual.
Esta estrategia agresiva supuso la incorporación de cuatro caras nuevas a la alineación titular para el partido inaugural de la temporada: Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike y Milos Kerkez. La decisión de dejar fuera al núcleo del equipo que había conseguido títulos en su temporada de debut en Anfield desató el debate sobre si Slot está alterando innecesariamente la fórmula ganadora. Poco después, los Reds decidieron batir el récord británico de traspasos al fichar a Alexander Isak, procedente del Newcastle, por 125 millones de libras, sumando así otra cara nueva a la ya estelar línea de ataque del equipo.
- AFP
Cole pone en duda la revolución
En declaraciones a Paddy Power, Cole expresó su desconcierto ante la falta de estabilidad tras una temporada en la que se ganó el campeonato. Sugirió que parte de la responsabilidad por la falta de progresos en la temporada 2025-26 recae en el entrenador.
«El Liverpool suele mantener a sus entrenadores y esto es inusual porque ha habido cambios masivos en el club. Creo que Arne Slot tiene que asumir parte de la responsabilidad», dijo Cole. «Cuando ganas la Premier League y empiezas el primer partido de la siguiente temporada con cuatro cambios en el equipo, es un papel muy inusual».
«Porque, aunque incorpores jugadores, tienes la capacidad de integrarlos bien, ya que eres campeón, tienes un buen equipo y no necesitas arreglar mucho, si es que hay algo que arreglar. Me pareció que se excedió al intentar integrar a todos sus jugadores de golpe, en lugar de hacerlo gradualmente durante los primeros seis meses. Así se habría logrado más una evolución que una revolución. Por lo tanto, él tiene que asumir parte de la culpa, pero también los jugadores».
El coste de los cambios rápidos
Todos los fichajes de este mercado de invierno se han enfrentado a importantes obstáculos y críticas, y los jugadores han tenido dificultades para adaptarse a las exigentes demandas del club de Anfield. Las lesiones y la falta de forma de jugadores clave han dejado a los Reds a la zaga de sus rivales en la lucha por el título de la Premier League, y el equipo ocupa ahora la sexta posición en la tabla.
«Isak se lesionó y además tuvo un verano difícil, y nadie esperaba que Wirtz tardara seis meses en aclimatarse», añadió Cole. «Así que creo que, si el Liverpool no gana nada y Slot no consigue la clasificación para la Champions League, se plantearán la cuestión. Pero, en última instancia, el Liverpool suele mantener a sus entrenadores más que cambiarlos. Por lo tanto, se le dará un poco más de tiempo».
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Aumenta la presión en la lucha por la Liga de Campeones
A medida que se recrudece la lucha por los cuatro primeros puestos, la presión sobre Slot para que consiga resultados se intensifica. Quedarse fuera de la clasificación para la Liga de Campeones supondría un duro golpe para un club que alcanzó la cima del fútbol inglés la temporada pasada.
Los Reds han sumado 48 puntos en sus 29 partidos y se encuentran a tres puntos del Manchester United, tercero en la clasificación. A falta de nueve jornadas, deben ganar el mayor número posible de partidos para asegurarse un puesto entre los cuatro primeros. Su próxima prueba será el domingo contra el Tottenham, antes de centrar su atención en el Galatasaray en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.
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