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«Muy inteligente»: Mikel Arteta elogia la obra maestra de Xabi Alonso en el mercado de fichajes del Chelsea antes del duelo contra el Arsenal
El Chelsea refuerza su plantilla con un exjugador del Arsenal
La etapa de Alonso en Stamford Bridge ha comenzado con cambios profundos, marcados por la llegada de 11 refuerzos este verano. Aunque el fichaje récord de Rogers por 117 millones de libras acaparó los titulares, otra incorporación procedente del Aston Villa ha reforzado la zaga del Chelsea, ya que Martinez completó un traspaso de 7,5 millones de libras al oeste de Londres para convertirse en el guardameta titular indiscutible del club, desplazando al portero español Robert Sanchez, que cerró una cesión al Como el último día del mercado.
El guardameta argentino causó un impacto inmediato durante la emocionante victoria del Chelsea por 4-3 ante el Brighton el pasado fin de semana. Aunque debutó luciendo el icónico dorsal 26 de John Terry, Martinez ha pasado rápidamente al dorsal 1, que estaba vacante, justo a tiempo para enfrentarse a su antiguo club.
- Getty Images Sport
Arteta, impresionado por la gestión del Chelsea
Antes del derbi londinense de alta tensión del domingo, el entrenador del Arsenal, Arteta, admitió que esperaba por completo que Martinez diera un paso de tanto calado. El veterano guardameta pasó ocho años en el norte de Londres y ayudó de forma destacada a Arteta a conquistar la FA Cup y la Community Shield en 2020 antes de marcharse a Villa Park.
"Obviamente, conozco muy bien a Emi", dijo Arteta a los periodistas durante su rueda de prensa previa al partido del viernes. "Lo tuvimos aquí. Es un portero de primer nivel".
Arteta también reconoció que incorporar a un campeón del mundo a la defensa del Chelsea fue un movimiento maestro de Alonso. Añadió: "Está claro lo que va a aportar al equipo y creo que es una decisión realmente inteligente".
El Arsenal ignora los fichajes frustrados
La agresiva campaña de fichajes del Chelsea afectó directamente a los propios planes veraniegos del Arsenal. El Arsenal fue vinculado con insistencia a un movimiento por Rogers antes de que el Chelsea irrumpiera para llevarse al delantero a Stamford Bridge. A pesar de que también se quedó sin objetivos ofensivos como Vinicius Jr. y Julian Alvarez, Arteta sigue sin estar en absoluto preocupado por la falta de una incorporación mediática en ataque.
Cuando le preguntaron si perder a Rogers había sido un golpe importante, el técnico español descartó rápidamente esa idea. "No lo sé [si es una oportunidad perdida], son solo opiniones", explicó Arteta. "El mercado está cerrado y prefiero fijarme en todas las cosas increíbles que tenemos en la plantilla y no dedicar más tiempo a cosas que ahora mismo no forman parte de nosotros. Así que es lo que hay, y esa es mi principal responsabilidad".
- AFP
Una temprana prueba por el título espera
Los dos pesos pesados londinenses llegan al duelo del domingo en el Emirates Stadium con pleno de victorias en sus dos primeros partidos de la Premier League. El encuentro supondrá una enorme prueba temprana para sus respectivas aspiraciones al título.
Martinez volverá a su antiguo estadio luciendo su nuevo dorsal, con el objetivo de frenar a un ataque del Arsenal desesperado por lanzar un gran aviso. Para Alonso, lograr una victoria a domicilio contra el vigente campeón supondría la validación definitiva de la frenética actividad del Chelsea en el mercado de fichajes este verano.
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