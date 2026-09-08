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«¡Muy difícil de ver!» - Paul Scholes pide a Michael Carrick que siente a la estrella del Manchester United para el derbi contra el Manchester City
Dilema con el delantero para Carrick
Benjamin Sesko todavía no ha sido titular con el Manchester United esta temporada tras una lesión en la espinilla que le dejó fuera durante toda la pretemporada. En su ausencia, Carrick ha optado por utilizar a Matheus Cunha como su delantero principal ante Hull City, Ipswich Town y Everton.
Mientras que los extremos Bryan Mbuemo y Marcus Rashford han firmado buenos comienzos de campaña, el ataque por el centro del United ha carecido de una verdadera pegada. Cunha, que llegó procedente del Wolves el año pasado, ha jugado históricamente en la banda izquierda, lo que deja dudas sobre su idoneidad para liderar el ataque.
Sesko demostró recientemente su valor al marcar un brillante gol de cabeza a centro de Luke Shaw contra el Everton. Sin embargo, un empate en los últimos minutos de Ainsley Maitland-Niles en el Hill Dickinson Stadium obligó al United a conformarse con un empate.
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Scholes critica la actuación «tímida»
En declaraciones en The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, Scholes criticó duramente la reciente actuación del Manchester United contra el Everton. El excentrocampista expresó una profunda frustración por el planteamiento táctico del equipo y por no utilizar a un nueve de referencia.
"Me pareció realmente tímido contra el Everton", afirmó Scholes. "No hubo agresividad y el Everton estaba ahí para hacerle daño. Había muchísimo espacio y nunca fue a por el partido".
La leyenda del United señaló la elección de equipo de Carrick como la raíz del problema y reclamó un cambio de nombres. "La posición de delantero centro es un poco problemática porque no está poniendo a Sesko", añadió. "Es una referencia. Es muy difícil ver a un equipo del Manchester United sin un delantero centro. Con Cunha, no sabemos realmente qué es, un mediapunta o un jugador de banda, pero desde luego no es un 9, y ver al United sin un 9 es complicado".
Inicios opuestos en Manchester
La presión aumenta sobre Carrick mientras su equipo se prepara para recibir a su rival de la ciudad. El United solo ha logrado sumar cuatro puntos de nueve posibles en sus tres primeros partidos de liga. En marcado contraste, el Manchester City de Enzo Maresca llegará a Old Trafford con un pleno de victorias en el campeonato doméstico tras encadenar tres triunfos consecutivos para arrancar su nueva campaña de forma dominante.
La incorporación de un goleador contrastado como Sesko, que firmó un impresionante promedio de un gol cada 85 minutos a las órdenes de Carrick la temporada pasada, podría ser crucial para las opciones del United de frenar el impulso del City.
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Doble prueba en Old Trafford
Antes del esperado derbi de Mánchester del domingo, el United debe afrontar un compromiso europeo entre semana. El equipo de Carrick recibirá al Sabah FK de Azerbaiyán en Old Trafford para un partido de la Champions League el jueves.
Este duelo continental podría brindar la oportunidad perfecta para que Sesko gane ritmo de competición y presente su candidatura a un puesto en el once inicial ante el City. Una actuación sólida en Europa podría convencer por fin a su entrenador de devolverle al once titular en la Premier League.
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