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«¡Muy difícil de ver!»: Paul Scholes dice a Michael Carrick que siente a la estrella del Manchester United para el derbi contra el Manchester City
El dilema del delantero para Carrick
Benjamin Sesko todavía no ha sido titular con el Manchester United esta temporada tras una lesión en la espinilla que le dejó fuera durante toda la pretemporada. En su ausencia, Carrick ha optado por utilizar a Matheus Cunha como su delantero principal ante el Hull City, el Ipswich Town y el Everton.
Aunque los hombres de banda Bryan Mbuemo y Marcus Rashford han tenido un inicio positivo de campaña, el ataque por el centro del United ha carecido de verdadera pegada. Cunha, que llegó procedente del Wolves el año pasado, ha jugado históricamente en la banda izquierda, lo que deja dudas sobre su idoneidad para liderar la delantera.
Sesko demostró recientemente su valor al marcar un brillante cabezazo a centro de Luke Shaw contra el Everton. Sin embargo, un empate tardío de Ainsley Maitland-Niles en el Hill Dickinson Stadium hizo que el United tuviera que conformarse con un empate.
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Scholes critica la actuación «tímida»
En declaraciones a The Good, The Bad, and The Football, Scholes criticó duramente la reciente actuación del Manchester United contra el Everton. El excentrocampista expresó una profunda frustración por el planteamiento táctico del equipo y por su incapacidad para utilizar un delantero centro nato.
«Me pareció realmente tímido contra el Everton», afirmó Scholes. «No hubo agresividad y el Everton estaba ahí para hacerle daño. Había muchísimo espacio y nunca fueron a por el partido».
La leyenda del United señaló la elección del equipo de Carrick como el origen del problema y reclamó un cambio de piezas. «La posición de delantero centro es un poco problemática porque no está poniendo a Sesko», añadió. «Es una referencia. Es muy difícil ver a un equipo del Manchester United sin un delantero centro. Con Cunha, realmente no sabemos qué es, si un número 10 o un jugador de banda, pero desde luego no es un 9, y ver al United sin un 9 es complicado».
Arranques contrastados en Mánchester
La presión aumenta sobre Carrick mientras su equipo se prepara para recibir a su rival de la misma ciudad. El United solo ha logrado sumar cuatro puntos de nueve posibles en sus tres primeros partidos de liga. En marcado contraste, el Manchester City de Enzo Maresca llegará a Old Trafford presumiendo de un impecable registro nacional después de encadenar tres victorias consecutivas para iniciar su nueva campaña de forma dominante.
Integrar a un goleador contrastado como Sesko, que la pasada temporada firmó un impresionante promedio de un gol cada 85 minutos a las órdenes de Carrick, podría ser crucial para las opciones del United de frenar el impulso del City.
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Doble prueba en Old Trafford
Antes del esperadísimo derbi de Mánchester del domingo, el United debe afrontar un compromiso europeo entre semana. El equipo de Carrick recibirá al conjunto azerbaiyano Sabah FK en Old Trafford para un duelo de la Champions League el jueves.
Este encuentro continental podría brindar la oportunidad perfecta para que Sesko gane ritmo de competición y presente su candidatura a un puesto en el once inicial ante el City. Una actuación convincente en Europa podría convencer por fin a su entrenador de devolverle un puesto en el once titular de la Premier League.
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