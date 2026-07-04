La victoria 3-2 en prórroga ante Cabo Verde deja a la Albiceleste con solo tres días para preparar los octavos contra Egipto. Además, cancelaron el entrenamiento del sábado por una tormenta en Miami.

Scaloni criticó la organización del torneo tras la ajustada victoria. Aunque ganaron, el técnico mostró su frustración por la falta de tiempo de recuperación de sus jugadores en comparación con las fases previas.

Tras el partido, declaró a la prensa: «¿Qué viene ahora? Descansar. No sé cómo está organizada la Copa del Mundo, pero tuvimos seis días y ahora tenemos tres y medio. Cuando más se necesita el descanso, es cuando menos se tiene. Es difícil de entender; debería haber sido gradual. Pero bueno, así son las cosas».