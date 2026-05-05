«Muy descontentos»: el Real Madrid y Kylian Mbappé están en ruta de colisión por el comportamiento del francés fuera del campo

Según L'Équipe, Mbappé ha mostrado una actitud muy egocéntrica dentro y fuera del campo, lo que ha generado malestar en el club. Se le han concedido privilegios que molestan al resto del equipo.

Además, se le acusa de faltar al respeto a un miembro del cuerpo técnico en un entrenamiento y de llegar 40 minutos tarde a una comida de equipo sin recibir sanción alguna.