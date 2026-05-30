El Chelsea prepara el regreso de Jackson a la plantilla tras su cesión de una temporada en el Bayern. El plan es que el nuevo entrenador, Alonso, lo evalúe antes de decidir su futuro. El delantero senegalés jugó la campaña 2025-26 en Alemania y ahora vuelve cuando el club inicia una nueva etapa bajo la dirección del técnico español.

Según el Daily Mail, el jugador de 24 años sigue siendo muy valorado en el club a pesar de su cesión. Los Blues han recibido consultas de equipos de la Premier League y del extranjero, pero la idea actual es que Jackson demuestre su nivel ante Alonso cuando este comience a trabajar el 1 de julio.