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imago-sport-1082375989.jpgSports Press Photo
Alvino Hanafi

Traducido por

«¡Muy asustado!». Francesco Farioli ofrece una actualización sobre la lesión de la estrella hospitalizada antes de enfrentarse al Manchester City

F. Farioli
FC Oporto
V. Froholdt
Manchester City
Moreirense
Liga de Campeones
Primeira Liga

El Oporto mantuvo su pleno de victorias en liga con una remontada por 2-1 ante el Moreirense, pero el triunfo quedó empañado por la escalofriante lesión de Victor Froholdt. El centrocampista Froholdt fue trasladado al hospital tras una violenta entrada de tarjeta roja, mientras el entrenador Francesco Farioli centraba ya su atención en un temible duelo de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

  • El Porto logra su quinta victoria consecutiva

    El FC Porto firmó su quinta victoria en cinco partidos en la Liga portuguesa tras remontar un gol en contra para derrotar al Moreirense por 2-1 en el Estádio do Dragão. Después de empezar perdiendo por un tanto en el minuto 20, Jan Bednarek empató de cabeza antes de que William Gomes marcara al inicio de la segunda parte para sellar la remontada.

    La victoria mantiene al equipo de Francesco Farioli en solitario en lo más alto de la clasificación.

    Sin embargo, el partido terminó con una nota preocupante cuando el centrocampista Victor Froholdt sufrió una grave lesión en los últimos compases del encuentro.


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    Froholdt, trasladado al hospital tras un violento choque

    Ya en el tiempo de descuento, el centrocampista del Moreirense Guilherme Liberato chocó violentamente con Froholdt y vio la roja directa. El centrocampista danés necesitó asistencia inmediata de los servicios médicos y tuvo que abandonar el campo antes de ser trasladado al hospital para someterse a pruebas médicas.

    Farioli admitió que el banquillo se quedó aterrorizado por el incidente, aunque los primeros informes invitaron a un cauto optimismo.

    «Está en el hospital haciéndose pruebas, pero parece que está bien», desveló Farioli. «Está consciente. Las noticias son positivas. Las imágenes son impactantes, pasamos mucho miedo, pero está animado y será examinado. Parece que solo fue un susto».

  • Farioli se prepara para la «montaña» del Manchester City

    Con el trabajo en el ámbito doméstico ya concluido, el Oporto centra de inmediato su atención en una formidable prueba europea ante el Manchester City en la Liga de Campeones. Farioli reconoció la fortaleza económica y de plantilla de los campeones ingleses, y enmarcó el encuentro como un desafío enorme para su equipo.

    El técnico italiano señaló que el City ha invertido mucho para construir una de las plantillas de élite del mundo.

    "Han invertido 550 millones y tienen una plantilla fantástica", dijo Farioli. "Son uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones. Tenemos una montaña que escalar, pero somos el FC Porto".

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    Los Dragons prometen mantener su ADN

    A pesar de medirse a uno de los pesos pesados del fútbol europeo, Farioli insistió en que el Oporto no alterará su identidad táctica ni su planteamiento en el Dragão.

    La plantilla gestionará el estado físico de jugadores clave, entre ellos Santiago Gimenez, que debutó saliendo desde el banquillo tras una lesión de tobillo.

    «Les tenemos mucho respeto, pero vamos a preparar este partido de la misma manera que preparamos cualquier otro», concluyó Farioli. «No vamos a cambiar nuestro ADN ni nuestra naturaleza».