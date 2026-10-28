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Mustapha Hadji Interview With KoooraKooora.com
Loai Mohamed
Traducido por

Mustapha Hadji en una entrevista con Kooora (1/2): Senegal sería campeón de África en este caso, y una diferencia esencial entre Ouahbi y Regragui

M. Hadji
Senegal vs Marruecos
Senegal
Marruecos
Copa Africana de Naciones
España
L. Yamal
M. Ouahbi
W. Regragui
I. Saibari
S. Rahimi
Marruecos
Senegal
España

Marruecos no robó la Copa de África: la ley es clara

No reconocer la decisión del TAS dañaría la imagen del continente africano ante el mundo

La final del Mundial 2030 debe disputarse en Marruecos: basta de racismo

Marruecos es capaz de eliminar a Brasil y Argentina, y el eje de la defensa es nuestro punto débil

Wahbi está influido por el estilo del Barcelona, y 40 millones de marroquíes apoyan a Yamal

Mustapha Hadji no fue un simple jugador que vistió la camiseta de la selección marroquí, sino una de las figuras más destacadas que llevaron las aspiraciones de Marruecos a los campos internacionales y dejaron su huella en la memoria del fútbol africano.

El ganador del premio al Mejor Jugador Africano en 1998 y uno de los rostros más destacados de Marruecos en el Mundial de Francia disputó 58 partidos internacionales entre 1994 y 2002, en los que marcó 12 goles y dio 6 asistencias, ofreciendo el modelo de un jugador marroquí capaz de brillar en los niveles más altos de la competición europea.

Tras una carrera profesional en la que pasó por varios clubes europeos, entre los más destacados el Aston Villa y el Deportivo de La Coruña, Hadji regresó a la selección marroquí por la vía del trabajo técnico, para ocupar un puesto dentro del cuerpo técnico auxiliar entre 2014 y 2022, y vivir de cerca el camino de evolución de Marruecos hasta alcanzar el logro de la semifinal de la Copa del Mundo 2022 en Catar.

En la primera parte de su extensa entrevista con "Kooora", Hadji abre expedientes espinosos que ocupan la primera plana del panorama futbolístico marroquí y africano, hablando del conflicto legal entre Marruecos y Senegal en torno a la final de la Copa Africana de Naciones, de su postura ante la polémica sobre la organización de la final de la Copa del Mundo 2030 y de su opinión sobre la competencia con España y el debate acerca del racismo.

La antigua estrella de Marruecos ofrece además una lectura técnica de la selección actual, compara las generaciones de 2022 y 2026, evalúa el trabajo de Walid Regragui y Mohamed Wahbi, señala las selecciones que considera capaces de frenar a Marruecos e indica los puntos fuertes y débiles más destacados de la plantilla.

La entrevista se extiende hasta el caso de Lamine Yamal y su elección de representar a la selección española en lugar de a Marruecos, pues Hadji revela cómo ven los marroquíes a la estrella del Barcelona pese a su decisión internacional, antes de hablar sobre las opciones del ataque marroquí, desvelar el nombre que prefiere para liderar la línea delantera y dar su opinión sobre el papel de Soufiane Rahimi y sus posibilidades con la selección.

Y vamos con la primera parte de la entrevista:

  • El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) celebró una audiencia con la presencia de los representantes de Marruecos y Senegal, y confirmó que la decisión final se anunciará en noviembre, ¿cuáles son tus expectativas sobre el fallo?

    El fútbol está sujeto a reglas, y la regla dice que si los jugadores abandonan el terreno de juego habrá una sanción. Las reglas son claras en la FIFA y en la CAF, y en general espero que esta crisis no se repita por el bien del futuro del fútbol africano.

  • Pero, ¿puede el fallo salir a favor de Marruecos?

    Si Dios quiere, Marruecos no cometió ningún error, mientras que los jugadores de Senegal abandonaron el campo, por lo que el reglamento dice que Marruecos tiene derecho a recuperar el título de la Copa de África.

    Si hubieran sido los jugadores de Marruecos quienes abandonaran el campo, entonces Senegal habría merecido coronarse con la Copa de África incluso antes de marcar el gol de la victoria en el partido.

  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    Marruecos dice que la salida de los jugadores de Senegal del campo significa la retirada, y por lo tanto deben aplicarse los reglamentos, pero por el otro lado Senegal afirma que el árbitro completó el partido y validó el resultado final. Desde tu punto de vista, ¿cuál debe tener prioridad: la aplicación literal del reglamento, o la autoridad del árbitro y lo que ocurrió dentro del campo?

    Considero que el árbitro cometió un gran error cuando decidió continuar el partido tras la salida de los jugadores de Senegal, y lo extraño es que el árbitro del VAR y los responsables de la Confederación Africana dejaran que el colegiado tomara la decisión por sí solo sin intervenir.

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  • En los pasillos se dice que el presidente del comité de árbitros de la CAF presionó al árbitro para que completara el partido.

    Espero que un error como este no vuelva a repetirse en el futuro, y que los responsables de la CAF tomen las decisiones correctas en situaciones como esta.

  • La pregunta que se impone ahora es: ¿qué pasaría si el fallo favoreciera a Senegal? ¿Crees que la calle marroquí aceptaría la decisión, o habría objeciones y peticiones de recurso?

    Deseo que el fallo definitivo se aplique a todos, sea quien sea, pero si Dios quiere, la decisión será favorable a Marruecos.

    Estamos hablando del reglamento del fútbol; no robamos la copa sin derecho, sino que la ganamos conforme al reglamento, de acuerdo con los hechos que ocurrieron en el terreno de juego.

    Considero que es difícil ir más lejos en este asunto, sobre todo porque eso perjudicaría el futuro de este deporte en África. Quiero que el mundo sepa que existe un reglamento que rige el fútbol africano.

  • ¿Reconocerías tú a Senegal como campeón de África si el árbitro la hubiese favorecido?

    Los senegaleses conocen el reglamento, y saben muy bien lo que pasó. Es cierto que ganaron el partido sobre el terreno de juego, pero son conscientes de que el árbitro tomó su decisión con el fin de preservar la continuidad del encuentro sin mayores problemas; sin embargo, los reglamentos de la CAF y la FIFA establecen que, en caso de que los jugadores abandonen el terreno de juego durante más de 10 o 15 minutos, debe haber una sanción. Esos jugadores deberían haber recibido tarjetas amarillas.

  • Pasamos a otro expediente polémico, relacionado con el estadio que acogerá la final del Mundial 2030. La prensa española está llevando a cabo una fuerte campaña para albergar el partido, y el portugués José Mourinho afirma que "la final del Mundial debe disputarse en un estadio legendario como el Santiago Bernabéu". ¿Cuál es tu opinión?

    Por supuesto que quiero que la final se dispute en Marruecos, en Casablanca o Rabat, sobre todo porque contamos con los recursos que nos capacitan para ello. Además, deseo ver una final del Mundial celebrada en África por segunda vez, después de la primera, que fue en Sudáfrica en 2010. Creo que ha llegado el momento de alzar la bandera africana.

  • ¿Qué le dices a los medios españoles que reclaman ser sede de un partido importante como la final del Mundial en medio de la polémica sobre el racismo que se extiende allí?

    Sí, sinceramente creo que existe racismo, y también lo practican cuando piden alejar el partido de África, a pesar de que se ha disputado más de una vez en Europa y Estados Unidos.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hablando de España, hubo una pugna hispano-marroquí de otro tipo por Lamine Yamal, ¿qué le dices después de que prefiriera representar a España en lugar de a Marruecos?

    Aunque Yamal representa hoy a España, nosotros como marroquíes lo queremos y lo apoyamos, y consideramos que su sangre es marroquí. Era pequeño cuando tomó la decisión y juega en el Barcelona, el club más grande del mundo, y sufrió las presiones; era difícil que rechazara la oportunidad de jugar con la primera selección española a una edad tan temprana.

  • Pero la presencia de Yamal con Marruecos habría marcado una gran diferencia.

    Sí, pero era difícil que eligiera a Marruecos en ese momento, deseábamos verlo con la selección marroquí, pero gracias a Dios de todas formas, y hoy 40 millones de marroquíes lo animan con España.

  • Más allá de la final, ¿es Marruecos capaz de ofrecer una edición mundialista que supere a la Copa del Mundo 2022 de Catar, considerada por algunos entre las mejores de la historia?

    Sí, los responsables del fútbol marroquí trabajan desde 2012 en más de un frente para desarrollar el juego, y hoy contamos con todas las cualificaciones, hasta el punto de que jugadores con doble nacionalidad que militan en las ligas europeas piden jugar con Marruecos.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La selección de Marruecos logró dos hitos en los dos últimos Mundiales, pero ¿es realmente el equipo actual más fuerte que la generación de 2022, o los resultados han elevado el techo de las expectativas por encima del nivel real?

    Nadie esperaba el nivel que mostró la selección de Marruecos en el Mundial de 2022, pero la situación fue diferente en 2026, ya que todo el mundo era consciente de la fuerza de Marruecos, por lo que la tarea resultó más difícil. Es muy complicado jugar contra selecciones que conocen tus puntos fuertes a nivel técnico.

    La selección marroquí contó con jugadores jóvenes en el Mundial de 2026, capaces de tomar el relevo hasta el Mundial de 2030, encabezados por Ayoub Bouaddi, que se incorporó a la selección con 18 años, además de futbolistas con experiencia como Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui y Brahim Díaz, que ayudarán a estos jóvenes.

  • Pero ¿cuál de las dos generaciones es más fuerte en tu opinión, la de 2022 liderada por Regragui o la de 2026 con Wahbi?

    No podemos decir que una generación sea más fuerte que otra, pero en 2022 las selecciones no nos respetaban futbolísticamente, mientras que en 2026 el respeto era grande; las selecciones no querían enfrentarse a nosotros porque teníamos una selección con fuerza tanto en el plano defensivo como en el ofensivo y que no dejaba ningún espacio.

    Si comparamos las generaciones de 2022 y 2026 desde el punto de vista técnico, encontraremos que Wahbi, un entrenador táctico de primer nivel, cambiaba la forma de jugar del equipo 3 veces en un solo partido en 2026.

    Mientras que Regragui, a quien agradecemos todo lo que aportó al fútbol marroquí, jugó con un único estilo desde el primer partido en 2022 hasta el final; los jugadores sabían que, en cuanto recuperáramos el balón, nos apoyaríamos en los contraataques.

  • La selección de Marruecos ocupa el séptimo puesto en el ranking mundial, las diferencias se han reducido con las grandes selecciones y todos lo tienen muy en cuenta, pero dime los nombres de 3 selecciones capaces de derrotar a Marruecos en este momento.

    La selección de Francia es muy difícil, y también España, aunque la vencimos en 2022, y la tercera selección es Inglaterra.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Significa esto que la selección de Marruecos puede derrotar a selecciones como Brasil y Argentina?

    Brasil ya no cuenta con aquella selección que se conoció a finales de los noventa y principios del siglo actual; ya no tiene a Ronaldinho, a Ronaldo ni a Rivaldo. Considero que no es un equipo temible en estos momentos; se ha convertido en un equipo normal al que Marruecos puede superar.

    En cuanto a Argentina, perdió el 90% de su fuerza tras la retirada de Lionel Messi, quien lo hacía todo: goles y pases decisivos. No creo que el resto de los jugadores tengan un nivel destacado, por lo que Marruecos también es capaz de vencerla.

  • Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor punto débil de la selección de Marruecos actualmente, uno que un rival fuerte podría aprovechar en un partido eliminatorio, por ejemplo?

    El eje de la defensa, sobre todo porque solo contamos con la dupla de Issa Diop y Nayef Aguerd en esa posición, y los suplentes no están al mismo nivel. Debe haber abundancia de buenos jugadores en ese puesto, como ocurre en el mediocampo y el ataque. Ojalá en el futuro podamos tener 6 defensas de alto nivel.

  • ¿Ha echado de menos la selección de Marruecos a Romain Saïss tras su retirada internacional?

    Sí, porque era un jugador de alto nivel y un líder dentro del campo, y ahora tenemos a Diop y Akrad.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dijiste que la selección marroquí dispone de abundancia de jugadores en el centro del campo y en el ataque, pero ¿crees que hay una crisis en la posición de delantero centro puro tras el bajón de nivel de En-Nesyri y El Kaabi, especialmente teniendo en cuenta que Walid Regragui se apoyó en Sibari como falso nueve en el Mundial?

    Tenemos opciones ofensivas jóvenes que brillaron en el Mundial Sub-20, entre ellas Yasser Zabiri, que juega en la liga española, y no creo que la selección marroquí tenga una crisis en esa posición.

    Es cierto que Sebari lideró el ataque en el Mundial pese a no ser un delantero clásico, pero Mohamed Ouahbi puede aprovechar a sus jugadores de más de una manera, y está influenciado por el estilo del Barcelona. Puede recurrir a un falso nueve, tal y como hizo Pep Guardiola en el pasado y como hace ahora Hansi Flick. Además, Sebari puede jugar en más de una posición en la línea de ataque, ya sea como delantero número 9, como creador de juego número 10 o en las bandas.

  • Pero si te pidiera que nominaras un solo nombre para jugar como delantero centro en la selección de Marruecos, ¿quién sería?

    Ismaël Saibari, porque es capaz de marcar la diferencia en cualquier momento.

  • ¿Por qué no has mencionado a Soufiane Rahimi, pese a que brilla de forma constante con el Al Ain de Emiratos, y por qué se conforma la mayoría de las veces con el papel de suplente en la selección de Marruecos?

    Rahimi es un jugador "comodín", lo quiero mucho, lucha y juega con el corazón, y da el 200% de sus capacidades aunque solo participe dos minutos.

  • A pesar de ello, no lo eligió para liderar el ataque de la selección marroquí en detrimento de Sebari.

    Es muy difícil que juegue como titular a costa de Seibari, desde mi punto de vista.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    ¿Consideras que la salida de Regragui de Marruecos a pocos meses del Mundial 2026 fue una decisión acertada, o que la estabilidad que logró la gesta de 2022 merecía otra oportunidad?

    Regragui fue muy lejos y cambió la imagen de la selección de Marruecos ante el mundo, igual que cambió la mentalidad marroquí, y permitió a los marroquíes soñar con ganar la Copa del Mundo, y eso no es fácil. No estoy hablando aquí de aspectos tácticos; cualquier marroquí antes del Mundial de 2022 tenía como máximo sueño superar la primera fase, pero tras el torneo todos hablan de la ambición de ganar el título. Incluso los jugadores de Europa han empezado a desear incorporarse a Marruecos para hacer realidad ese sueño.

  • Pero, desde tu punto de vista, ¿por qué se marchó en ese momento?

    Regragui es el mejor seleccionador que ha dirigido a Marruecos, pero tras pasar cerca de 4 años con el equipo y soportar muchas presiones, decidió descansar un poco y alejarse, lo que complicó la tarea de Ouahbi, ya que asumió el cargo en un momento delicado, pocos meses antes del Mundial 2026, y todos esperan que se repita la gesta de 2022; también era difícil que la afición confiara en él.

    Espero que Regragui regrese a dirigir a la selección marroquí en el futuro.