Semenyo ha elogiado el estilo de juego de Maresca después de mostrar las primeras señales de su papel bajo las órdenes del italiano. El City cayó en la tanda de penaltis ante el Inter de Milán en el primer partido de Maresca al frente del equipo en Hong Kong, pero el conjunto mostró la intención ofensiva que el nuevo técnico desplegará tras sustituir a Pep Guardiola. Semenyo jugó los primeros 45 minutos y ayudó a preparar el gol de Divine Mukasa para el City. El extremo está encantado con la oportunidad de actuar en un sistema que prioriza la amplitud y el brillo individual por las bandas.

«Cuando fue nombrado, eso fue lo primero que pensé porque cuando te habías enfrentado antes al Chelsea cuando él estaba allí, sus hombres de banda siempre estaban muy abiertos y tenían bastante libertad. Así que eso fue una de las cosas que más me ilusionó cuando fue nombrado y es emocionante para mí como extremo. Voy a tener situaciones de uno contra uno durante gran parte del partido y tengo muchas ganas», dijo Semenyo.

«He tenido reuniones individuales con él sobre cómo quiere plantearlo, cómo quiere que jueguen sus hombres de banda y, en general, como equipo. Creo que sus ideas son geniales, bastante parecidas a las de Pep, pero si viste el partido [contra el Inter], habrás visto que se plasmaron un par de sus ideas y estuvo bien. Enzo simplemente es [quédate] abierto y, cuando recibas el balón, crea ocasiones. Así que es música para mis oídos».