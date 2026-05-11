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Murillo y Micky van de Ven: ¿Fichará el Liverpool a dos centrales con experiencia en la Premier League? Un exdefensa de los Reds ve con buenos ojos los fichajes del Nottingham Forest y el Tottenham
Konaté se va y Van Dijk cumple 35 años.
Ibrahima Konaté termina su contrato en Merseyside y parece que se irá gratis. El central francés de 26 años dejará un vacío en la defensa que habrá que cubrir.
El capitán Virgil van Dijk, con un año aún de contrato, cumplirá 35 en julio, por lo que urge un sucesor.
En 2025 el club batió récords de traspasos en Reino Unido y gastó fuerte en talento ofensivo: Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.
Jeremie Frimpong y Milos Kerkez llegaron para reforzar los laterales, pero ahora la prioridad parece estar en el centro de la zaga, que en 2026 podría mostrar signos de desgaste. Los Reds ya han sido vinculados con varios jugadores que militan en equipos rivales de la máxima categoría en Inglaterra.
El prometedor brasileño Murillo, del Forest, ya interesa a varios equipos, y la potencia y velocidad de Van de Ven podrían sacarlo del norte de Londres, aunque los Spurs se salven este verano.
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¿Serían Murillo y Van de Ven fichajes útiles para el Liverpool?
Al ser preguntado sobre si la experiencia en la Premier League debería ser la prioridad para el Liverpool, el exlateral de los Reds Johnson —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetMGM— afirmó: «Es clave tener experiencia en la Premier en cada fichaje, pues no solo hay que mejorar la posición, sino competir por el título.
No basta con fichar a alguien con esa experiencia; debe ser lo suficientemente bueno. No tienen tiempo para contratar a un jugador de 20 años que quizá sea el mejor dentro de cinco o seis años; necesitan competir ya.
«Así que esos dos parecen la opción obvia si tuvieras que elegir de la Premier League, pero si son lo suficientemente buenos como para dar el salto a ese nivel y competir por títulos, si se les da la oportunidad, nunca lo sabremos».
¿Necesita el Liverpool fichar a dos defensas centrales este verano?
Al insistirle sobre si el Liverpool debería fichar dos defensas centrales, en lugar de cubrir solo la baja de Konaté, Johnson añadió: «Probablemente necesiten dos: uno listo para competir ahora y otro que los reemplace dentro de tres o cuatro años.
«No lo han hecho así en el pasado, pero me parece una opción sensata. No garantiza éxito, pero ahora necesitan un central y dentro de un par de años tendrán que reemplazar a otro».
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El futuro de Slot: ¿Quién gestionará los fichajes en Anfield?
Aún no se sabe quién gestionará los fichajes en el próximo mercado. Un año después de llevar la Premier a Anfield, Arne Slot trabaja bajo creciente presión.
Los abucheos volvieron a escucharse en las gradas durante el 1-1 contra el Chelsea, con el Liverpool aferrado al cuarto puesto. La clasificación para la Champions está cerca, pero se habla de un cambio en el banquillo antes de una nueva reconstrucción de una plantilla que ha quedado muy por debajo de las expectativas en la temporada 2025-26.