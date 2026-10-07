Murat Yakin lanza una súplica desesperada por Granit Xhaka y Breel Embolo antes del crucial duelo de noviembre

Yakin ha lanzado un mensaje claro sobre el futuro de Granit Xhaka y Breel Embolo tras la última victoria de su selección. Pese al buen momento del equipo, Yakin insiste en que ambos deben volver a entrar en la dinámica del grupo de cara a la próxima ventana internacional de noviembre. La situación en torno a Xhaka y Embolo se ha complicado por polémicas extradeportivas relacionadas con certificados de vacunación, pero Yakin está priorizando el éxito deportivo mientras Suiza aspira a asegurar su regreso a la Liga A.

La postura del seleccionador sugiere que está dispuesto a dejar atrás las distracciones recientes para garantizar que su plantilla llegue con todos sus efectivos a los partidos decisivos contra Escocia y Eslovenia. "En lo que a mí respecta, sí, sin ninguna duda. Tenemos partidos más exigentes por delante y necesitamos a los mejores jugadores en la selección nacional", dijo Yakin, en declaraciones recogidas por blue Sport.