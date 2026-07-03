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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mundial: México-Inglaterra podría adelantarse por riesgo de tormentas y rayos. Brasil-Noruega podría aplazarse

Mexico vs Inglaterra
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El partido entre México e Inglaterra podría adelantarse por los rayos.

Los rayos amenazan este Mundial. Como en el Mundial de Clubes del año pasado, tormentas y lluvias pueden parar los partidos, como ocurrió en el Francia-Irak del 23 de junio (suspendido dos horas al descanso) o en el México-Ecuador (inicio pospuesto).

Para evitarlo en los octavos de final entre México e Inglaterra, programados para las 18:00 hora local del domingo 5 de julio (2:00 del lunes 6 en Italia), la FIFA, según La Gazzetta dello Sport, baraja adelantar el partido para eludir la tormenta prevista al final de la tarde en Ciudad de México.

  • EL RIESGO DE LOS RAYOS

    Se espera una tormenta en Ciudad de México el domingo 5 de julio por la tarde. El árbitro podría retrasar o aplazar el partido debido al mal tiempo. Para evitarlo, la FIFA y las federaciones estudian adelantarlo.

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  • EL NUEVO HORARIO

    Se propone adelantar el partido seis horas: se jugaría a las 12:00, hora local, y a las 20:00, hora italiana, del domingo 5 de julio. La decisión final aún no está tomada, pero la FIFA y las federaciones buscan la mejor solución.

  • BRASIL-NORUEGA: EL PARTIDO SE HA APLAZADO MEDIA HORA

    Según The Athletic, el posible adelanto de México-Inglaterra podría retrasar Brasil-Noruega. El encuentro, fijado a las 16:00 hora local (22:00 en Italia), podría retrasarse media hora para evitar coincidencias. Un portavoz de la Federación Brasileña de Fútbol confirmó: «Es posible que haya un cambio, estamos a la espera de la FIFA».

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