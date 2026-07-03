Mundial: México-Inglaterra podría adelantarse por riesgo de tormentas y rayos. Brasil-Noruega podría aplazarse

Los rayos amenazan este Mundial. Como en el Mundial de Clubes del año pasado, tormentas y lluvias pueden parar los partidos, como ocurrió en el Francia-Irak del 23 de junio (suspendido dos horas al descanso) o en el México-Ecuador (inicio pospuesto).

Para evitarlo en los octavos de final entre México e Inglaterra, programados para las 18:00 hora local del domingo 5 de julio (2:00 del lunes 6 en Italia), la FIFA, según La Gazzetta dello Sport, baraja adelantar el partido para eludir la tormenta prevista al final de la tarde en Ciudad de México.