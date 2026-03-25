Mundial: la lista de las canciones más populares – «Waka Waka» reina indiscutible; aquí está la posición que ocupa «Un’Estate Italiana» de Italia ’90

La expectación ante el Mundial empieza a crecer: el jueves por la noche, Italia debe asegurarse su plaza venciendo primero a Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca y, si pasa de ronda, enfrentándose al ganador del partido entre Bosnia y Gales en la final.

Pero antes de saber si la selección de Gattuso se clasificará, demos un paso atrás en el tiempo, rebobinemos la cinta y revivamos la emoción de anteriores Copas del Mundo a través de la música, repasando la clasificación de las canciones más populares de la historia dela Copa del Mundo.

El lanzamiento de «Lighter» dio oficialmente el pistoletazo de salida a la experiencia del Mundial para los aficionados de todo el mundo (las búsquedas de «Jelly Roll World Cup Song» aumentaron un 110 %) y los expertos de Live Football Tickets han elaborado una clasificación de las canciones más famosas de la historia (lanzadas como himnos del Mundial) analizando las visualizaciones en YouTube, las reproducciones en Spotify, los BPM, la energía y su capacidad para entretener y hacer bailar a la gente.

El resultado es una clasificación de las canciones oficiales de la Copa del Mundo más populares de todos los tiempos, cortesía de Live Football Tickets.