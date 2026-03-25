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Gabriele Stragapede

Traducido por

Mundial: la lista de las canciones más populares – «Waka Waka» reina indiscutible; aquí está la posición que ocupa «Un’Estate Italiana» de Italia ’90

World Cup

La lista completa de las 10 canciones más populares de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

La expectación ante el Mundial empieza a crecer: el jueves por la noche, Italia debe asegurarse su plaza venciendo primero a Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca y, si pasa de ronda, enfrentándose al ganador del partido entre Bosnia y Gales en la final.

Pero antes de saber si la selección de Gattuso se clasificará, demos un paso atrás en el tiempo, rebobinemos la cinta y revivamos la emoción de anteriores Copas del Mundo a través de la música, repasando la clasificación de las canciones más populares de la historia dela Copa del Mundo.

El lanzamiento de «Lighter» dio oficialmente el pistoletazo de salida a la experiencia del Mundial para los aficionados de todo el mundo (las búsquedas de «Jelly Roll World Cup Song» aumentaron un 110 %) y los expertos de Live Football Tickets han elaborado una clasificación de las canciones más famosas de la historia (lanzadas como himnos del Mundial) analizando las visualizaciones en YouTube, las reproducciones en Spotify, los BPM, la energía y su capacidad para entretener y hacer bailar a la gente.

El resultado es una clasificación de las canciones oficiales de la Copa del Mundo más populares de todos los tiempos, cortesía de Live Football Tickets.

  • 9.

    Título: El mejor momento de nuestras vidas

    Estreno: 2006, Alemania

    YouTube: 10 324 287

    Spotify: 5 132 078

    Entretenimiento y bailabilidad: 24

    BPM: 88

    Energía: 59

    Puntuación final: 4,47

    • Anuncios

  • 8.

    Boom

    2002, Corea del Sur y Japón

    77 000

    251 591

    58

    120

    79

    5,1

  • 7.

    Gloryland

    1994, Estados Unidos

    477 000

    500 331

    42

    134

    43

    5,48

  • 6.

    Un verano italiano (Para ser el número uno)

    1990, Italia

    19 000 000

    54 975 377

    51

    118

    73

    5,66

  • 5.

    La copa de la vida

    1998, Francia

    47 777 816

    55 284 210

    71

    128

    91

    7,75

  • 4.

    Vamos, vamos (Better Together)

    2022, Catar

    143 692 639

    57 299 736

    73

    129

    83

    8,12

  • 3.

    Disfruta de la vida

    2018, Rusia

    52 568 143

    163 759 528

    58

    144

    94

    8,37

  • 2.

    Somos uno (Olé, olé)

    2014, Brasil

    1 012 377 633

    403 580 974

    59

    125

    94

    8,37

  • 1.

    ¡Fuego, fuego!

    2010, Sudáfrica

    4.469.905.051

    82 049 654

    76

    127

    87

    8,49