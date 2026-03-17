Mundial: Irán solicita que sus partidos se trasladen de Estados Unidos a México

La Federación Iraní de Fútbol está negociando con la FIFA para trasladar los partidos de la primera ronda del Mundial de fútbol de Estados Unidos a México debido al conflicto en Oriente Medio.
Así lo declaró el lunes la embajada iraní en México.
La Federación Iraní de Fútbol está negociando con la FIFA para trasladar los partidos de la primera ronda del Mundial de fútbol de Estados Unidos a México debido al conflicto en Oriente Medio.
Así lo declaró el lunes la embajada iraní en México.
«Dado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, es evidente que no iremos a Estados Unidos», declaró el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, en un comunicado publicado en la cuenta de X de la embajada.
«Actualmente estamos negociando con la FIFA —añadió— para que los partidos de Irán en el Mundial se disputen en México».