Mundial: Haaland marca otro doblete, Pedersen (Torino) también anota y Noruega vence 3-2 a Senegal, avanzando a dieciseisavos

Si Leo Messi y Kylian Mbappé llaman, Erling Haaland responde. El delantero del Manchester City firma su segundo doblete seguido en este Mundial, llega a 4 goles (iguala al francés y queda a uno de Messi) y se convierte en el máximo goleador noruego en Copas del Mundo. Además, con una jornada de antelación, garantiza el pase a octavos de la selección de Solbakken, que vence 3-2 a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York.





Messi, con doblete ante Austria, se consolida como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.