Mundial: giro inesperado para Balogun: la FIFA anula la sanción por la expulsión ante Bosnia, podrá jugar los octavos de final contra Bélgica

The Athletic, tras consultar a representantes de la FIFA, confirmó una medida sin precedentes en la historia reciente del Mundial: la anulación parcial o total de una suspensión impuesta durante el torneo. El artículo 27 de la FIFA permite anular, de forma parcial o total, una sanción impuesta durante un partido si la Comisión Disciplinaria lo considera y el jugador no comete otra falta grave en el plazo fijado. Un antecedente reciente es el de Cristiano Ronaldo, expulsado en la eliminatoria contra Irlanda por un codazo y sancionado con tres partidos, dos de ellos condicionales, lo que le permitió jugar el Mundial actual.