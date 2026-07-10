España vence 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood y avanza a semifinales del Mundial 2026. El martes a las 21:00 (hora italiana), en Dallas, enfrentará a Francia.





Las Furias Rojas dominaron la primera parte y se adelantaron con un gol de Fabián Ruiz, aunque fallaron el segundo. En la primera ocasión, Bélgica empató con un cabezazo de De Ketelaere. En la segunda parte, más igualada, España recuperó el control y, tras varios cambios, el equipo de De la Fuente ganó gracias a un gol de Merino en los últimos minutos. Como ante Portugal en octavos, Merino ingresó desde el banquillo y decidió el partido.





La selección española encadena 36 partidos sin perder; solo Italia, con 37 entre 2018 y 2021, tuvo una racha superior en Europa.









ESPAÑA-BÉLGICA 2-1

GOLES: 30' Fabián Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)



