Tras 28 años, Escocia vuelve al Mundial y logra su primera victoria desde Italia 90. El 1-0 ante Haití le otorga el liderato del Grupo C,con la clasificación al alcance. Pierrot y su equipo, pese a la derrota, aguantaron hasta el final y rozaron el empate que habría sido histórico en su regreso al torneo desde 1974. Decisivo McGinn; McTominay remató al poste.





Gracias al empate entre Brasil y Marruecos, los escoceses lideran el grupo. McTominay primero rozó el gol y luego golpeó el poste; McGinn, capitán del Aston Villa, aprovechó un rechace del portero tras una jugada de Adams y marcó el 1-0. Ese fue el resultado final, pese a que Haití, con carácter en la segunda parte, rozó el empate en el descuento con Pierrot. La Tartan Army vuelve a celebrar.