Mundial: el caso Balogun se complica. ¿Hubo una llamada entre Trump e Infantino antes de anular la sanción? Respuesta de la FIFA

Nuestro compañero de Talksport, Ben Jacobos, revela que Trump contactó directamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para revisar el caso de Folarin Balogun y permitir que el delantero del Mónaco juegue el martes 7 de julio (a las 2:00) en Kansas City contra Bélgica, que vale un lugar en los cuartos de final de este Mundial. Sobre estos se cierne la pesada sombra del presidente de Estados Unidos, quien el próximo 19 de julio participará junto a Infantino en la ceremonia de entrega de la copa al equipo ganador, rompiendo un protocolo que se había mantenido hasta esta edición del torneo. La FIFA, al ser consultada sobre el caso de Balogun, no ha confirmado la versión de Talksport y ha reafirmado la independencia de su Comisión Disciplinaria.