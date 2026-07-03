¡Mundial, Bota de Oro, Balón de Oro! ¿Kylian Mbappé a punto de arrasar? Un exinternacional francés responde a «críticas extrañas»

Mbappé ha vivido dos temporadas frustrantes en el Santiago Bernabéu tras su fichaje estelar como agente libre en 2024. A nivel individual ha mantenido un rendimiento extraordinario, con 86 goles en 103 partidos con los blancos.

Sin embargo, no ha conquistado títulos importantes en estas dos temporadas. Ha visto desde la distancia cómo su exequipo, el París Saint-Germain, ganaba dos Champions consecutivas, mientras el Barcelona dominaba La Liga.

Las convocatorias con Francia le han dado aire: ya es su máximo goleador histórico, con 62 tantos, y en el Mundial 2026 lleva seis goles, igualando a Lionel Messi.

Opta de nuevo a la Bota de Oro, tras ganarla en Catar 2022. Francia parte como favorita para recuperar el título mundial conquistado en 2018. Si lo logra, su capitán podría ser nombrado mejor jugador del torneo y aspirar al Balón de Oro.