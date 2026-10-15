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Italy v Belarus - FIFA Women´s World Cup 2027 European Qualifiers Play-offs Round 1: Second LegGetty Images Sport
Federico Zanon
Traducido por

Mundial 2027: Italia empata ante Bielorrusia y se medirá a Finlandia en la final de la repesca

Italia
Women's football
Italia vs Bielorrusia
Bielorrusia
World Cup Qualification UEFA

Primer objetivo cumplido: con el empate 1-1 en el Franchi y gracias a la victoria por 2-0 del pasado viernes ante Bielorrusia en Tbilisi, la selección femenina de Italia supera la primera ronda de los playoffs. Ahora, en el camino hacia el Mundial de Brasil, se encontrará con Finlandia, el último obstáculo para lograr su tercera clasificación consecutiva para la fase final de la Copa del Mundo.


Tras dominar la primera parte y adelantarse en el marcador con un gol de Bonansea a los nueve minutos, Italia encajó en la segunda mitad el empate de Bielorrusia, obra de Alkhovik, y pagó algunas desatenciones defensivas.

  • OBJETIVO CUMPLIDO

    Soncin, que hizo rotaciones, habló así del encuentro al final del partido: «Hemos cumplido el objetivo, era lo que queríamos. Claro —prosigue Soncin—, podíamos haberlo hecho mejor en algunos aspectos, pero tenemos muchas ganas de llegar mejor a noviembre, a la próxima concentración. Esta noche ha habido un gran ambiente en el Franchi y lamentamos no haber ganado. Pero el mensaje recibido es sumamente positivo: queremos ir a Brasil, porque es un sueño que todos tenemos y puede ser una meta capaz de acercar aún más a las niñas a este deporte».


  • LA PETICIÓN DE MALAGÒ

    «Felicidades a la selección italiana por alcanzar la final del playoff», declara el comisario de la FIGC, Giovanni Malagò, antes de añadir: «Ahora nos espera Finlandia en una eliminatoria decisiva a doble partido en la que tendremos que mostrar todas nuestras cualidades y la determinación necesaria para alcanzar un objetivo fundamental: clasificarnos para el Mundial 2027. Debemos apoyar a estas jugadoras y hacerles sentir nuestra cercanía».


  • AHORA, FINLANDIA: LAS FECHAS

    La eliminatoria a doble partido contra Finlandia está prevista para principios de diciembre. Las italianas jugarán en casa el partido de vuelta (sábado 5 de diciembre) después de visitar a las finlandesas en la ida (martes 1 de diciembre).

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