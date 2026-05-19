Mundial 2026: ¿Qué selecciones se han clasificado y cuáles participan por primera vez? Participantes, calendario, sorteo, formato, fase de grupos y rivales de Alemania

Para el Mundial 2026, 45 equipos se clasificaron, además de los anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
En Asia, Japón mostró su dominio y se convirtió en el primer equipo en clasificarse por mérito propio. En Europa, Inglaterra firmó seis victorias en seis partidos, seguida por la subcampeona Francia. Alemania disipó dudas con un triunfo sobre Eslovaquia. Turquía superó la repesca al vencer a Kosovo.
A nivel mundial, Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curaçao debutarán en la cita.
- Todas las selecciones clasificadas
|Federación
|Países
|Europa:
|Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Suiza, España, Bélgica, Austria, Escocia, Turquía, República Checa, Suecia y Bosnia-Herzegovina.
|África
|Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, República Democrática del Congo
|Asia y Australia
|Japón, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudí, Irak
|Sudamérica
|Argentina, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia
|América del Norte y Central
|EE. UU., México, Canadá, Curazao, Haití, Panamá
|Oceanía
|Nueva Zelanda