Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
WM Mexikogetty
GOAL

Traducido por

Mundial 2026, partido inaugural: ¿Por qué México, y no EE. UU., inaugura el Mundial? Lugar, estadio, hora, retransmisión en TV abierta y streaming

World Cup
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica

El jueves por fin empieza el Mundial. Pero, ¿por qué se celebra el partido inaugural en México y no en uno de los países coanfitriones, Estados Unidos o México? SPOX lo aclara y explica cómo podéis ver el partido en directo por televisión en abierto y en streaming.

El jueves 11 de junio arranca la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica, como hace 16 años en Sudáfrica. 

MagentaTV retransmite todos los partidos del Mundial en directo. ¡Regístrate ahora!

¿Por qué México inaugura el torneo y no EE. UU. o Canadá? Te lo explicamos. 

  • Mundial 2026, partido inaugural: ¿Por qué México, y no EE. UU., inaugura el Mundial? Lugar, estadio, hora, retransmisión en TV abierta y streaming.

    La respuesta es clara: como Estados Unidos alberga la mayoría de los partidos, incluida la final, los tres anfitriones y la FIFA acordaron que México abriera el torneo. Además, entre los organizadores, México tiene la historia futbolística más rica. El partido se jugará en un campo legendario. 

    México y Sudáfrica se medirán en el Estadio Azteca, considerado uno de los templos del fútbol más legendarios del mundo. Ya en 1970 y 1986 albergó el partido inaugural, por lo que se convierte en el primer estadio que acoge tres veces el estreno de una Copa. 

    Canadá debutará en Toronto ante Bosnia-Herzegovina y Estados Unidos lo hará en Los Ángeles frente a Paraguay con sus respectivas ceremonias.

    • 11 de junio, 21:00 h (CEST): México vs. Sudáfrica
    • 12 de junio, 21:00 (CEST): Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
    • 13 de junio, 3:00 (CEST): Estados Unidos vs. Paraguay
    • Anuncios
  • AztekenstadionGetty Images

    Mundial 2026, partido inaugural: ¿por qué México, y no EE. UU., inaugura el torneo? Lugar, estadio, hora, retransmisión en TV abierta y streaming.

    En Alemania hay dos opciones para ver en directo el partido México-Sudáfrica: Por televisión abierta:

    La ZDF emitirá la ceremonia de inauguración y los 90 minutos de partido en abierto; también ofrecerá streaming en sportstudio.de.

    Además, MagentaTV transmitirá todos los partidos del Mundial, 44 de ellos en exclusiva. Más información aquí. 

    ¡Regístrate ahora!

  • Mundial 2026, partido inaugural: ¿por qué México, y no EE. UU., inaugura el torneo? Lugar, estadio, hora, transmisión en TV abierta y streaming. Calendario de la fase de grupos.

    FechaHora (CET)PartidoGrupoRetransmisión
    11/0621:00México – SudáfricaAMagentaTV, ZDF
    12 de junio4:00Corea del Sur – República ChecaAMagentaTV
    12 de junio21:00Canadá – Bosnia y HerzegovinaBMagentaTV, ARD
    13 de junio3:00Estados Unidos – ParaguayDMagentaTV
    13 de junio21:00Qatar – SuizaBMagentaTV, ZDF
    14 de junio0:00Brasil – MarruecosCMagentaTV, ZDF
    14/063:00Haití – EscociaCMagentaTV, ARD
    14/066:00Australia – TurquíaDMagentaTV
    14 de junio19:00Alemania – CurazaoEMagentaTV, ARD
    14 de junio22:00Países Bajos – JapónFMagentaTV
    15 de junio1:00Costa de Marfil – EcuadorEMagentaTV, ARD
    15 de junio4:00Suecia – TúnezFMagentaTV
    15 de junio18:00España – Cabo VerdeHMagentaTV, ARD
    15 de junio21:00Bélgica – EgiptoGMagentaTV, ARD
    16 de junio0:00Arabia Saudí – UruguayHMagentaTV, ZDF
    16 de junio3:00Irán – Nueva ZelandaGMagentaTV, ZDF
    16 de junio21:00Francia – SenegalIMagentaTV
    17 de junio0:00Irak – NoruegaIMagentaTV
    17/063:00Argentina – ArgeliaJMagentaTV, ARD
    17 de junio6:00Austria – JordaniaJMagentaTV, ZDF
    17 de junio19:00Portugal – República Democrática del CongoKMagentaTV, ZDF
    17 de junio22:00Inglaterra – CroaciaLMagentaTV, ZDF
    18 de junio1:00Ghana – PanamáLMagentaTV
    18 de junio4:00Uzbekistán – ColombiaKMagentaTV
    18 de junio18:00República Checa – SudáfricaAMagentaTV, ZDF
    18 de junio21:00Suiza – Bosnia y HerzegovinaBMagentaTV
    19 de junio0:00Canadá – CatarBMagentaTV
    19/061:00México – Corea del SurAMagentaTV
    19 de junio21:00Estados Unidos – AustraliaDMagentaTV, ARD
    20 de junio0:00Escocia – MarruecosCMagentaTV
    20 de junio2:30Brasil – HaitíCMagentaTV
    20 de junio5:00Turquía – ParaguayDMagentaTV
    20 de junio19:00Países Bajos – SueciaFMagentaTV, ZDF
    20 de junio22:00Alemania – Costa de MarfilEMagentaTV, ZDF
    21 de junio2:00Ecuador – CuraçaoEMagentaTV
    21 de junio6:00Túnez – JapónFMagentaTV
    21 de junio18:00España – Arabia SaudíHMagentaTV
    21 de junio21:00Bélgica – IránGMagentaTV, ZDF
    22 de junio0:00Uruguay – Cabo VerdeHMagentaTV
    22 de junio3:00Nueva Zelanda – EgiptoGMagentaTV
    22 de junio19:00Argentina – AustriaJMagentaTV, ARD
    22 de junio23:00Francia – IrakIMagentaTV, ARD
    23 de junio2:00Noruega – SenegalIMagentaTV
    23 de junio3:00Jordania – ArgeliaJMagentaTV
    23 de junio19:00Portugal – UzbekistánKMagentaTV, ARD
    23 de junio22:00Inglaterra – GhanaLMagentaTV, ARD
    24 de junio1:00Panamá - CroaciaLMagentaTV
    24 de junio4:00Colombia – República Democrática del CongoKMagentaTV
    24 de junio21:00Suiza – CanadáBMagentaTV, ARD
    24 de junio21:00Bosnia y Herzegovina – CatarBMagentaTV
    25 de junio0:00Escocia – BrasilCMagentaTV
    25 de junio0:00Marruecos – HaitíCMagentaTV, ZDF
    25 de junio3:00República Checa – MéxicoAMagentaTV
    25 de junio3:00Sudáfrica – Corea del SurAMagentaTV
    25 de junio22:00Ecuador – AlemaniaEMagentaTV, ARD
    25 de junio22:00Curazao – Costa de MarfilEMagentaTV
    26 de junio1:00Túnez – Países BajosFMagentaTV, ARD
    26/061:00Japón – SueciaFMagentaTV
    26 de junio4:00Turquía – EE. UU.DMagentaTV
    26/064:00Paraguay – AustraliaDMagentaTV, ARD
    26 de junio21:00Noruega – FranciaIMagentaTV, ZDF
    26 de junio21:00Senegal – IrakIMagentaTV
    27 de junio2:00Uruguay – EspañaHMagentaTV
    27 de junio2:00Cabo Verde – Arabia SaudíHMagentaTV, ARD
    27 de junio5:00Nueva Zelanda – BélgicaGMagentaTV
    27/065:00Egipto – IránGMagentaTV
    27 de junio23:00Panamá – InglaterraLMagentaTV
    27 de junio23:00Croacia – GhanaLMagentaTV, ZDF
    28 de junio01:30Colombia – PortugalKMagentaTV, ZDF
    28 de junio1:30República Democrática del Congo – UzbekistánKMagentaTV
    28 de junio4:00Jordania – ArgentinaJMagentaTV
    28/064:00Argelia – AustriaJMagentaTV
  • Mexiko FansGetty Images

    Mundial 2026, partido inaugural: ¿por qué México, y no EE. UU., inaugura el torneo? Lugar, estadio, hora, transmisión en TV abierta y streaming.

    Grupo AMéxicoSudáfricaCorea del SurRepública Checa
    Grupo BCanadáSuizaBosnia y HerzegovinaQatar
    Grupo CBrasilMarruecosEscociaHaití
    Grupo DEstados UnidosTurquíaParaguayAustralia
    Grupo EAlemaniaEcuadorCosta de MarfilCurazao
    Grupo FPaíses BajosJapónSueciaTúnez
    Grupo GBélgicaEgiptoIránNueva Zelanda
    Grupo HEspañaUruguayArabia SaudíCabo Verde
    Grupo IFranciaSenegalNoruegaIrak
    Grupo JArgentinaAustriaArgeliaJordania
    Grupo KPortugalColombiaUzbekistánRepública Democrática del Congo
    Grupo LInglaterraCroaciaGhanaPanamá
World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
Sudáfrica crest
Sudáfrica
RSA