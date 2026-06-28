Mundial 2026: los octavos de final arrancan con Sudáfrica-Canadá. ¿Contra quiénes jugarán Argentina, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal y España?

Tras los últimos seis partidos de la fase de grupos, disputados entre la tarde-noche de ayer y la noche italiana, ya conocemos las selecciones clasificadas para los octavos de final del Mundial 2026: MÉXICO y SUDÁFRICA (grupo A), SUIZA, CANADÁ y BOSNIA (grupo B), Brasil y Marruecos (grupo C), Estados Unidos, Australia y Paraguay (grupo D), Alemania, Costa de Marfil y Ecuador (grupo E), Países Bajos, Japón y Suecia (grupo F), Bélgica y Egipto (grupo G), ESPAÑA, CABO VERDE (grupo H), FRANCIA, NORUEGA, SENEGAL (grupo I), ARGENTINA, AUSTRIA, ARGELIA (grupo J), COLOMBIA, PORTUGAL, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (grupo K), INGLATERRA, CROACIA, GHANA (grupo L).