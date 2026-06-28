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Mundial 2026: los octavos de final arrancan con Sudáfrica-Canadá. ¿Contra quiénes jugarán Argentina, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal y España?

World Cup

Los 16 partidos programados del 28 de junio al 4 de julio

Tras los últimos seis partidos de la fase de grupos, disputados entre la tarde-noche de ayer y la noche italiana, ya conocemos las selecciones clasificadas para los octavos de final del Mundial 2026: MÉXICO y SUDÁFRICA (grupo A), SUIZA, CANADÁ y BOSNIA (grupo B), Brasil y Marruecos (grupo C), Estados Unidos, Australia y Paraguay (grupo D), Alemania, Costa de Marfil y Ecuador (grupo E), Países Bajos, Japón y Suecia (grupo F), Bélgica y Egipto (grupo G), ESPAÑA, CABO VERDE (grupo H), FRANCIA, NORUEGA, SENEGAL (grupo I), ARGENTINA, AUSTRIA, ARGELIA (grupo J), COLOMBIA, PORTUGAL, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (grupo K), INGLATERRA, CROACIA, GHANA (grupo L).

  • EMPIEZAMOS YA MISMO

    Apenas hemos asimilado los resultados de la primera fase y ya llegan los dieciseisavos. Sudáfrica y Canadá abrirán los octavos el domingo 28 de junio a las 21:00 en Los Ángeles, mientras que Colombia y Ghana cerrarán la ronda el sábado 4 de julio a las 3:00 en Kansas City.


    Consulta el calendario completo.

    • Anuncios

  • SUDÁFRICA-CANADÁ

    Sudáfrica-Canadá - 28 de junio de 2026, 21:00 horas, Los Ángeles

  • BRASIL JAPÓN

    Brasil-Japón, 29 de junio de 2026, 19:00 horas, Houston.


  • ALEMANIA-PARAGUAY

    Alemania-Paraguay, 29 de junio de 2026, 22:30 h, Boston.


  • PAÍSES BAJOS-MARRUECOS

    Países Bajos - Marruecos: 30 de junio de 2026, 03:00, en Monterrey.

  • COSTA DE MARFIL-NORUEGA

    Costa de Marfil-Noruega, 30 de junio de 2026, 19:00, Dallas

  • FRANCIA-SUECIA

    FRANCIA-SUECIA - 30 de junio de 2026, 23:00 horas en Nueva York/Nueva Jersey

  • MÉXICO-ECUADOR

    MÉXICO-ECUADOR - 1 de julio de 2026, 03:00 horas, Ciudad de México

  • INGLATERRA - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

    Inglaterra - República Democrática del Congo, 1 de julio de 2026, 18:00, Atlanta.


  • BÉLGICA-SENEGAL

    BÉLGICA-SENEGAL - 1 de julio de 2026, 22:00 horas en Seattle


  • ESTADOS UNIDOS-BOSNIA

    Estados Unidos-Bosnia, 2 de julio de 2026, 02:00, San Francisco

  • ESPAÑA-AUSTRIA

    España-Austria - 2 de julio de 2026, 21:00 horas en Los Ángeles


  • PORTUGAL-CROACIA

    PORTUGAL-CROACIA - 3 de julio de 2026, 01:00, Toronto

  • SUIZA-ARGELIA

    Suiza-Argelia, 3 de julio de 2026, 05:00, Vancouver.

  • AUSTRALIA-EGIPTO

    Australia-Egipto, 3 de julio de 2026, 20:00, Dallas

  • ARGENTINA-CABO VERDE

    Argentina-Cabo Verde, 4 de julio de 2026, 00:00, Miami.

  • COLOMBIA-GHANA

    COLOMBIA-GHANA - 4 de julio de 2026, 03:30, Kansas City