En su debut mundialista ante Irán, el extremo del Motherwell, autor de 7 goles y 8 asistencias en la última liga escocesa, se convirtió en el primer jugador de su país en marcar dos veces en un mismo partido de Copa del Mundo. El extremo del Motherwell, nacido en 2000 —7 goles y 8 asistencias en la última liga escocesa— se convirtió en el primer futbolista de su país en marcar dos tantos en un mismo partido del Mundial. Rápido, impredecible y certero —dos disparos, dos goles—, podría ser la revelación del torneo.