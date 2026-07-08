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Michael Olise France 2026 World CupGetty

Traducido por

Mundial 2026: jugadores amonestados que podrían perderse la semifinal por una tarjeta amarilla

World Cup

Estos jugadores amonestados se perderían la semifinal si reciben otra tarjeta amarilla.

  • FRANCIA-MARRUECOS

    Marruecos:

    Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss


    Francia:

    Michael Olise, Manu Koné

    • Anuncios

  • ESPAÑA-BÉLGICA

    España:

    Ferran Torres


    Bélgica:

    Brandon Mechele

  • NORUEGA-INGLATERRA

    Noruega:

    Antonio Nusa


    Inglaterra:

    Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi

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  • ARGENTINA-SUIZA

    Argentina:

    Gonzalo Montiel


    Suiza:

    Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim


  • EL REGLAMENTO

    Todas las amonestaciones recibidas en la fase de grupos se borraron antes de los octavos de final. Además, tras los cuartos de final se aplicó una segunda medida que garantiza que nadie se pierda la final por una falta en semifinales, a menos que sea por expulsión directa.