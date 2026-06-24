Buena noticia para Estados Unidos y Christian Pulisic: el jugador del Milan, que se perdió el duelo ante Australia por una lesión en el gemelo, ya está disponible para enfrentar a Turquía en el Los Angeles Stadium. El jugador del Milan se perdió el duelo ante Australia el 19 de junio por una fatiga en la pantorrilla sufrida frente a Paraguay, pero ya está recuperado para el encuentro en el Los Angeles Stadium contra el equipo dirigido por Vincenzo Montella.
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Mundial 2026: Estados Unidos recupera a Pulisic para el último partido contra la Turquía de Montella. ¿Cómo está el jugador del Milan?
EL PLAN DE POCHETTINO
Pulisic ya entrena con normalidad y podría ser titular ante Turquía. Es probable que Estados Unidos rote jugadores, pues ya está matemáticamente en octavos tras dos victorias, mientras Turquía, sin puntos, está eliminada.
EL MUNDIAL DE PULISIC
En este Mundial disputado en casa, Christian Pulisic solo ha jugado 45 minutos, los primeros del partido contra Paraguay, que Estados Unidos ganó por 4-1. Causó una excelente impresión, provocó el autogol de Bobadilla que abrió el marcador y dio una asistencia para el primer tanto de Balogun. pero una molestia en la pantorrilla obligó al técnico Pochettino a reemplazarlo por Berhalter en el descanso.