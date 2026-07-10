Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
yamal Tielemans(C)Getty images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Mundial 2026, España-Bélgica EN VIVO: alineaciones oficiales

España vs Belgium
World Cup
España
Belgium

Sigue en directo el segundo partido de cuartos de final del Mundial

España y Bélgica se miden hoy en el SoFi Stadium de Los Ángeles en el segundo partido de cuartos del Mundial 2026. El pitido inicial está fijado para las 21:00, hora italiana.


La Roja de Luis de la Fuente llega con un récord defensivo: cero goles encajados en el torneo, seis partidos consecutivos sin recibir gol en un Mundial y 35 encuentros sin perder. El portero Unai Simón acumula 609 minutos sin encajar.


La Bélgica de Rudi García, tras dos empates en la fase de grupos, ha mostrado su potencial con una goleada 5-1 a Nueva Zelanda, un 3-2 en prórroga ante Senegal y un contundente 4-1 al anfitrión Estados Unidos.


ESPAÑA-BÉLGICA

GOLES:


  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    Antes del pitido inicial, Tielemans sufrió una lesión en el calentamiento y fue reemplazado por Vanaken en el once titular.

    • Anuncios

  • ESPAÑA-BÉLGICA, ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    ESPAÑA-BÉLGICA

    GOLES:


    ESPAÑA (4-3-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Seleccionador: De la Fuente.


    BÉLGICA (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Seleccionador: García.


    Árbitro: Oliver (ING)

    Expulsados:

    Amonestados:



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
España crest
España
ESP
Belgium crest
Belgium
BEL