España y Bélgica se miden hoy en el SoFi Stadium de Los Ángeles en el segundo partido de cuartos del Mundial 2026. El pitido inicial está fijado para las 21:00, hora italiana.





La Roja de Luis de la Fuente llega con un récord defensivo: cero goles encajados en el torneo, seis partidos consecutivos sin recibir gol en un Mundial y 35 encuentros sin perder. El portero Unai Simón acumula 609 minutos sin encajar.





La Bélgica de Rudi García, tras dos empates en la fase de grupos, ha mostrado su potencial con una goleada 5-1 a Nueva Zelanda, un 3-2 en prórroga ante Senegal y un contundente 4-1 al anfitrión Estados Unidos.





ESPAÑA-BÉLGICA

GOLES:



