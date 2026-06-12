Mundial 2026: Corea del Sur remontó y venció 2-1 a la República Checa; esta noche juega Bosnia, que eliminó a Italia

Corea del Sur remontó y venció 2-1 a la República Checa en la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026.





En el Estadio Akron de Zapopan, cerca de Guadalajara (México), los checos se adelantaron en la segunda parte con un gol de Krejci, pero luego cedieron ante los tantos de Hwang In-Beom y Oh Hyeon-Gyu.





Con este resultado, Corea del Sur y México, que ganó en el partido inaugural, lideran el grupo con 3 puntos. El 19 de junio se medirán; un día antes, República Checa y Sudáfrica, aún sin puntos, buscarán su primer triunfo.





Esta noche, a las 21:00 hora italiana, Canadá, otra anfitriona, debutará ante Bosnia-Herzegovina, que eliminó a Italia en la repesca europea.



