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Mundial 2026: Corea del Sur remontó y venció 2-1 a la República Checa; esta noche juega Bosnia, que eliminó a Italia

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República de Corea vs Chequia

Todos los goles se marcan en la segunda parte.

Corea del Sur remontó y venció 2-1 a la República Checa en la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026.


En el Estadio Akron de Zapopan, cerca de Guadalajara (México), los checos se adelantaron en la segunda parte con un gol de Krejci, pero luego cedieron ante los tantos de Hwang In-Beom y Oh Hyeon-Gyu.


Con este resultado, Corea del Sur y México, que ganó en el partido inaugural, lideran el grupo con 3 puntos. El 19 de junio se medirán; un día antes, República Checa y Sudáfrica, aún sin puntos, buscarán su primer triunfo.


Esta noche, a las 21:00 hora italiana, Canadá, otra anfitriona, debutará ante Bosnia-Herzegovina, que eliminó a Italia en la repesca europea.


  • EL MARCADOR

    COREA DEL SUR-REPÚBLICA CHECA 2-1


    Goles: 59' Krejci (RC), 67' Hwang In-Beom (CS), 80' Oh Hyeon-Gyu (CS)


    Corea del Sur (4-3-3): Seung-gyu; Han-beom, Kim Min-jae, Tae-seok (69' Eom Jisung), Young-Woo; Jae-sung (62' Hwang Heechan), In-beom (84' Kim Jingyu), Gihyuk; Kang-in, Seung-ho (84' Park Jinseob); Son Heung-min (69' OH Hyeongyu). Seleccionador: Myung-bo.


    REPÚBLICA CHECA (5-3-2): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Souček, Sojka (84' Chytil), Zelený; Sulc (62' Hložek), Schick (63' Chytil), Provod (63' Sadílek). Seleccionador: Koubek.


    Árbitro: Omar (Egipto).


    Amonestado: Lee Gihyuk (CS).

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