Mundial 2026, Bosnia y Herzegovina - Catar EN DIRECTO

Los primeros resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 llegarán con los dos últimos partidos del grupo B. El duelo entre Suiza y Canadá definirá el líder, mientras que el encuentro entre Bosnia y Herzegovina y Catar, en Seattle, da al ganador la chance de mantenerse en la lucha por los octavos. Ambos suman un punto, pero el ganador aseguraría al menos la repesca como uno de los ocho mejores terceros.





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