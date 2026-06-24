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Kerim AlajbegovicGetty Images

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Mundial 2026, Bosnia y Herzegovina - Catar EN DIRECTO

Bosnia and Herzegovina vs Catar
World Cup
Bosnia and Herzegovina
Catar

Sigue en directo el Bosnia y Herzegovina-Qatar, partido de la tercera jornada del grupo B.

Los primeros resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 llegarán con los dos últimos partidos del grupo B. El duelo entre Suiza y Canadá definirá el líder, mientras que el encuentro entre Bosnia y Herzegovina y Catar, en Seattle, da al ganador la chance de mantenerse en la lucha por los octavos. Ambos suman un punto, pero el ganador aseguraría al menos la repesca como uno de los ocho mejores terceros.


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  • EL MARCADOR

    BOSNIA-QATAR


    GOLES:


    BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. Entrenador: Barbarez


    QATAR (5-2-3): Abunada; Pedro Miguel, Laye, Gaber, Khoukhi, Al-Brake; Boudiaf, Fathy; Edmilson Junior, Al-Haydos, Afif. Entrenador: Lopetegui


    Árbitro: Valenzuela Sáez

    Amonestados: –

    EXPULSADOS:

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