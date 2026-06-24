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bellingham ayew bocca inghilterra ghana Getty Images

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Mundial 2026: Bellingham se tapa la boca en Inglaterra-Ghana y evita la expulsión; se desata la polémica

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J. Bellingham

Miguel Almirón fue expulsado en Turquía-Paraguay por taparse la boca al hablar con un rival, mientras que Jude Bellingham no recibió sanción por hacer lo mismo en Inglaterra-Ghana. En Turquía-Paraguay, el ex del Newcastle fue expulsado por taparse la boca durante una discusión; en Inglaterra-Ghana, la estrella del Real Madrid hizo lo mismo sin sanción.

  • ¿QUÉ HA PASADO?

    Al final del primer tiempo, tras una falta de Bellingham (ex Dortmund) sobre Jerome Opoku, el árbitro pitó el final. El jugador y el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, discutieron airadamente. Algunos jugadores intervinieron y los fotógrafos captaron al inglés tapándose la boca mientras hablaba con el capitán ghanés, Jordan Ayew. El árbitro no tomó medidas y el madridista jugó hasta el 73’.


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