Alisson ha recibido una multa de 8.000 £ por conducta indebida tras un furioso estallido después del empate 2-2 del Liverpool ante el Nottingham Forest el mes pasado. El internacional brasileño no pudo ocultar su enfado al abandonar el terreno de juego, lo que provocó un incidente con el equipamiento del estadio que no pasó desapercibido para los árbitros ni para el organismo rector.

La FA publicó el jueves un comunicado detallado en el que confirmaba la sanción para el portero del Liverpool. El comunicado de la FA decía: "Alisson Becker, del Liverpool, ha sido multado con 8.000 £ por conducta indebida en el partido de la Premier League contra el Nottingham Forest del 29 de agosto. Se alegó que el guardameta actuó de manera inapropiada en la zona del túnel tras el pitido final. Alisson ha aceptado posteriormente el cargo en su contra y ha recibido la sanción estándar".