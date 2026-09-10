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¿Multado por ESTO?! La estrella del Liverpool Alisson Becker recibe una multa de 8.000 £ tras su furioso estallido por un penalti, pese a que la KMI dictaminó que la pena máxima fue ERRÓNEA
La FA impone multas por mala conducta en el túnel de vestuarios
Alisson ha recibido una multa de 8.000 £ por conducta indebida tras un furioso estallido después del empate 2-2 del Liverpool ante el Nottingham Forest el mes pasado. El internacional brasileño no pudo ocultar su enfado al abandonar el terreno de juego, lo que provocó un incidente con el equipamiento del estadio que no pasó desapercibido para los árbitros ni para el organismo rector.
La FA publicó el jueves un comunicado detallado en el que confirmaba la sanción para el portero del Liverpool. El comunicado de la FA decía: "Alisson Becker, del Liverpool, ha sido multado con 8.000 £ por conducta indebida en el partido de la Premier League contra el Nottingham Forest del 29 de agosto. Se alegó que el guardameta actuó de manera inapropiada en la zona del túnel tras el pitido final. Alisson ha aceptado posteriormente el cargo en su contra y ha recibido la sanción estándar".
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La polémica del penalti en Anfield
El origen de la furia de Alisson se remonta a un momento clave de la segunda parte, cuando se consideró que había cometido falta sobre el exjugador del Liverpool Neco Williams dentro del área. El guardameta brasileño acabó furioso después de conceder un penalti al equipo de Oliver Glasner en Anfield, con Williams derribado dentro del área mientras Alisson salía para cerrar el ángulo.
La frustración de Alisson no se calmó a medida que el partido se acercaba a su final. Becker, todavía fuera de sí por la decisión del penalti al término del encuentro, fue visto dando una patada al panel del cuarto árbitro mientras se dirigía hacia el túnel, y el jueves fue sancionado con una multa de cuatro cifras por ese arrebato.
El panel de KMI admite un error arbitral
En un giro que añade contexto al enfado de Alisson, el Panel de Incidentes Clave de Partido (KMI) de la Premier League revisó posteriormente las imágenes y concluyó que la decisión original de señalar penalti fue, en realidad, incorrecta.
La sanción llega después de un dictamen del Panel de Incidentes Clave de Partido de la Premier League, que determinó que el penalti no debería haberse señalado en primera instancia. Esta admisión del panel independiente confirma que la intuición del guardameta sobre el terreno de juego era correcta, aunque su reacción posterior se consideró inaceptable según los estándares disciplinarios de la Federación Inglesa.
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El penalti fue injusto, pero el VAR acertó
El Panel KMI ofreció un desglose detallado de por qué el árbitro de campo se equivocó en su decisión. «El contacto de Alisson era inevitable como consecuencia de su inercia al intentar detener el balón», señaló el Panel KMI. «El contacto realizado no fue temerario y estuvo por debajo del umbral para señalar penalti».
Sin embargo, la no intervención del VAR recibió un apoyo unánime al considerar que no se trataba de un error claro y manifiesto». El panel KMI votó 3:2 que Barrott no debería haber señalado penalti, y respaldó la decisión del VAR por 5:0, poniendo de relieve los márgenes ínfimos que actualmente definen el arbitraje en la élite.
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