¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

¿Multado por ESTO?! La estrella del Liverpool Alisson Becker recibe una multa de 8.000 £ tras su furioso estallido por un penalti, pese a que la KMI dictaminó que la pena máxima fue ERRÓNEA

A. Becker
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League

El portero del Liverpool Alisson Becker ha sido sancionado con una importante multa económica tras un tenso enfrentamiento durante el reciente empate del Liverpool con el Nottingham Forest. El guardameta brasileño terminó muy indignado por una polémica decisión arbitral en Anfield que desde entonces ha sido analizada por expertos independientes.

  • La FA impone multas por mala conducta en el túnel de vestuarios

    Alisson ha recibido una multa de 8.000 £ por conducta indebida tras un furioso estallido después del empate 2-2 del Liverpool ante el Nottingham Forest el mes pasado. El internacional brasileño no pudo ocultar su enfado al abandonar el terreno de juego, lo que provocó un incidente con el equipamiento del estadio que no pasó desapercibido para los árbitros ni para el organismo rector.

    La FA publicó el jueves un comunicado detallado en el que confirmaba la sanción para el portero del Liverpool. El comunicado de la FA decía: "Alisson Becker, del Liverpool, ha sido multado con 8.000 £ por conducta indebida en el partido de la Premier League contra el Nottingham Forest del 29 de agosto. Se alegó que el guardameta actuó de manera inapropiada en la zona del túnel tras el pitido final. Alisson ha aceptado posteriormente el cargo en su contra y ha recibido la sanción estándar".

    • Anuncios
  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La polémica del penalti en Anfield

    El origen de la furia de Alisson se remonta a un momento clave de la segunda parte, cuando se consideró que había cometido falta sobre el exjugador del Liverpool Neco Williams dentro del área. El guardameta brasileño acabó furioso después de conceder un penalti al equipo de Oliver Glasner en Anfield, con Williams derribado dentro del área mientras Alisson salía para cerrar el ángulo.

    La frustración de Alisson no se calmó a medida que el partido se acercaba a su final. Becker, todavía fuera de sí por la decisión del penalti al término del encuentro, fue visto dando una patada al panel del cuarto árbitro mientras se dirigía hacia el túnel, y el jueves fue sancionado con una multa de cuatro cifras por ese arrebato.

  • El panel de KMI admite un error arbitral

    En un giro que añade contexto al enfado de Alisson, el Panel de Incidentes Clave de Partido (KMI) de la Premier League revisó posteriormente las imágenes y concluyó que la decisión original de señalar penalti fue, en realidad, incorrecta.

    La sanción llega después de un dictamen del Panel de Incidentes Clave de Partido de la Premier League, que determinó que el penalti no debería haberse señalado en primera instancia. Esta admisión del panel independiente confirma que la intuición del guardameta sobre el terreno de juego era correcta, aunque su reacción posterior se consideró inaceptable según los estándares disciplinarios de la Federación Inglesa.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El penalti fue injusto, pero el VAR acertó

    El Panel KMI ofreció un desglose detallado de por qué el árbitro de campo se equivocó en su decisión. «El contacto de Alisson era inevitable como consecuencia de su inercia al intentar detener el balón», señaló el Panel KMI. «El contacto realizado no fue temerario y estuvo por debajo del umbral para señalar penalti».

    Sin embargo, la no intervención del VAR recibió un apoyo unánime al considerar que no se trataba de un error claro y manifiesto». El panel KMI votó 3:2 que Barrott no debería haber señalado penalti, y respaldó la decisión del VAR por 5:0, poniendo de relieve los márgenes ínfimos que actualmente definen el arbitraje en la élite.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO