Giovanni Malagò, presidente de la Figc, se pronuncia sobre la multa impuesta a la Juventus por el hecho de que algunos aficionados en el Stadium no respetaran el minuto de silencio para honrar el fallecimiento de Sandro Mazzola: "Lo que pienso es que por unos pocos no puede haber un discurso que involucre a toda una sociedad, a todo un estadio - recoge ANSA -. Me parece que sobre este episodio hubo una reacción muy fuerte de la inmensa mayoría de los presentes, porque esas cosas entristecieron a todos, empezando por los dirigentes de la Juventus".
Traducido por
Multa a la Juventus, Malagò: «Por unos pocos no se puede involucrar a todo un club»
«Está mal generalizar»
Malagò, durante su intervención en un acto en Rapallo, prosigue: "¿Problemas del fútbol? En mi opinión, está mal generalizar, no se puede hablar del fútbol así sin más. Si en un estadio con 40.000 personas hay 30, 20 o 50 que silban. Lo vemos también en otros contextos que pueden ser de valores, como la escuela. Si hay alguno que hace cosas que nos dejan atónitos o incluso nos avergüenzan, desde luego no se debe generalizar".
SOBRE ITALIA
Por último, sobre la selección italiana de Mancini: "¿Optimistas? Lo somos por naturaleza, pero sobre todo debemos serlo".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias