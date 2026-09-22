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Gianluca Minchiotti
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Multa a la Juventus, Malagò: «Por unos pocos no se puede involucrar a todo un club»

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El presidente de la FIGC se pronuncia sobre la multa impuesta a la Juventus por no haberse respetado, por parte de algunos aficionados en el Stadium, el minuto de silencio para honrar el fallecimiento de Sandro Mazzola

Giovanni Malagò, presidente de la Figc, se pronuncia sobre la multa impuesta a la Juventus por el hecho de que algunos aficionados en el Stadium no respetaran el minuto de silencio para honrar el fallecimiento de Sandro Mazzola: "Lo que pienso es que por unos pocos no puede haber un discurso que involucre a toda una sociedad, a todo un estadio - recoge ANSA -. Me parece que sobre este episodio hubo una reacción muy fuerte de la inmensa mayoría de los presentes, porque esas cosas entristecieron a todos, empezando por los dirigentes de la Juventus".

  • «Está mal generalizar»

    Malagò, durante su intervención en un acto en Rapallo, prosigue: "¿Problemas del fútbol? En mi opinión, está mal generalizar, no se puede hablar del fútbol así sin más. Si en un estadio con 40.000 personas hay 30, 20 o 50 que silban. Lo vemos también en otros contextos que pueden ser de valores, como la escuela. Si hay alguno que hace cosas que nos dejan atónitos o incluso nos avergüenzan, desde luego no se debe generalizar".


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