Giovanni Malagò, presidente de la Figc, se pronuncia sobre la multa impuesta a la Juventus por el hecho de que algunos aficionados en el Stadium no respetaran el minuto de silencio para honrar el fallecimiento de Sandro Mazzola: "Lo que pienso es que por unos pocos no puede haber un discurso que involucre a toda una sociedad, a todo un estadio - recoge ANSA -. Me parece que sobre este episodio hubo una reacción muy fuerte de la inmensa mayoría de los presentes, porque esas cosas entristecieron a todos, empezando por los dirigentes de la Juventus".