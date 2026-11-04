La Liga está estudiando la posibilidad de aplazar la jornada de este fin de semana, tanto en primera como en segunda división, tras el trágico fallecimiento del delantero del Tenerife Jesus de Miguel después de un choque durante el juego con el portero del Andorra, Owono. Según informan los medios españoles, el presidente Javier Tebas ha considerado en las últimas horas la posibilidad de aplazarla, aunque antes es necesario resolver algunas cuestiones contractuales.

«La Liga está pensando en aplazar la próxima jornada de liga. Ya se han celebrado reuniones en las que se ha debatido esta posibilidad. Se tomará una decisión en las próximas horas y se comunicará oficialmente a los clubes», informa Cadena Ser.