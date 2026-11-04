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Jesus de MiguelGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Muerte de Jesus de Miguel: LaLiga se plantea aplazar la jornada de liga

Primera División

La Liga está estudiando la posibilidad de aplazar la jornada de este fin de semana, tanto en primera como en segunda división, tras el trágico fallecimiento del delantero del Tenerife Jesus de Miguel después de un choque durante el juego con el portero del Andorra, Owono. Según informan los medios españoles, el presidente Javier Tebas ha considerado en las últimas horas la posibilidad de aplazarla, aunque antes es necesario resolver algunas cuestiones contractuales.

«La Liga está pensando en aplazar la próxima jornada de liga. Ya se han celebrado reuniones en las que se ha debatido esta posibilidad. Se tomará una decisión en las próximas horas y se comunicará oficialmente a los clubes», informa Cadena Ser.

  • La Federación Española de Fútbol ya había decidido aplazar los partidos de Copa del Rey del martes, correspondientes respectivamente a la primera y la tercera ronda de la Copa del Rey (Anaitasuna-Alavés y Pamplona-Eibar) y de la Copa de la Reina Iberdrola.

    El mensaje de Javier Tebas, presidente de LaLiga: «Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Todos compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable. Mi más sentido pésame a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros de equipo y a todo el club. Todo mi cariño y mi apoyo en este momento tan difícil. Descansa en paz».

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