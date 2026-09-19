AFP
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Muere a los 83 años Sandro Mazzola, icono de Italia y del Inter, mientras el mundo del fútbol rinde homenaje al legendario mediapunta
Fallece una figura legendaria
El fútbol italiano ha perdido a uno de los mejores jugadores de su historia después de que Mazzola falleciera el sábado a los 83 años tras una enfermedad. El icónico centrocampista ofensivo desarrolló toda su carrera en el Inter, grabando su nombre en la historia del fútbol.
Mazzola fue una figura central en el legendario «Grande Inter» de los años 60. Ayudó al club a conquistar dos Copas de Europa consecutivas, al tiempo que también disfrutó de un enorme éxito a nivel internacional con Italia.
Su fallecimiento marca el final de una era para el Inter. Mazzola es ampliamente celebrado no solo por su increíble talento, sino por su devoción de toda la vida a su querido club de infancia.
El Inter rinde un emotivo homenaje
Tras la trágica noticia, el Inter emitió un sentido comunicado para honrar a su icónico hombre de un solo club. La entidad expresó una profunda tristeza y señaló que Mazzola deja una huella permanente y sin precedentes en este deporte.
«El FC Internazionale Milano, su presidente Giuseppe Marotta, el vicepresidente Javier Zanetti, el entrenador Cristian Chivu y su cuerpo técnico, los jugadores y todos en el Inter lamentan con profunda tristeza el fallecimiento de Sandro Mazzola», confirmó el club.
El Inter destacó su profunda vinculación con el equipo. «Sandro Mazzola fue uno de los mejores futbolistas de la historia», se leía en el comunicado. «Era la historia del Inter: llegó al club siendo un niño y nunca se fue».
Siguiendo los pasos de su padre
Mazzola cargó con un pesado lastre desde muy joven. Era hijo de Valentino Mazzola, el legendario jugador del Torino que falleció trágicamente en el desastre aéreo de Superga de 1949, cuando Sandro aún no había cumplido los siete años.
A pesar de la inmensa presión, Sandro forjó su propio legado extraordinario. En la temporada 1963-64, marcó dos goles en la final de la Copa de Europa para derrotar al Real Madrid por 3-1. Tras el partido, el gran Ferenc Puskas le entregó a Mazzola su camiseta y le dijo: "Una vez jugué contra tu padre y honraste su memoria".
Después, llegó a marcar 162 goles en 572 partidos con el Inter. Su éxito a nivel nacional incluyó cuatro títulos de la Serie A, dos Copas Intercontinentales y acabar segundo, por detrás de Johan Cruyff, en el Balón de Oro de 1971.
- Hulton Archive
Dejando un legado italiano duradero
El impacto de Mazzola fue mucho más allá de la mitad azul y negra de Milán. Con la selección italiana, levantó la Eurocopa en 1968 y alcanzó la final del Mundial de 1970 contra Brasil.
Ahora, el mundo del fútbol se unirá para llorar la pérdida de un verdadero gigante de este deporte. Sin duda, llegarán homenajes de todo el planeta mientras aficionados y antiguos compañeros honran la contribución inigualable de Mazzola al fútbol italiano y europeo.
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