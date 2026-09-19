El fútbol italiano ha perdido a uno de los mejores jugadores de su historia después de que Mazzola falleciera el sábado a los 83 años tras una enfermedad. El icónico centrocampista ofensivo desarrolló toda su carrera en el Inter, grabando su nombre en la historia del fútbol.

Mazzola fue una figura central en el legendario «Grande Inter» de los años 60. Ayudó al club a conquistar dos Copas de Europa consecutivas, al tiempo que también disfrutó de un enorme éxito a nivel internacional con Italia.

Su fallecimiento marca el final de una era para el Inter. Mazzola es ampliamente celebrado no solo por su increíble talento, sino por su devoción de toda la vida a su querido club de infancia.