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«Muchos otros clubes de más arriba están merodeando» - La predicción sobre el futuro de Keith Andrews realizada por un exdelantero del Brentford tras su «increíble» salto a los banquillos de la Premier League
La trayectoria de Andrews como entrenador hasta la fecha
Andrews, que dejó su huella en la Premier League con Blackburn y West Brom como jugador, además de sumar 35 internacionalidades con la República de Irlanda, se curtió como entrenador junto a Karl Robinson en el MK Dons.
Más tarde trabajó como asistente de Stephen Kenny en el fútbol internacional, en la sub-21 y en la absoluta, y con Chris Wilder, técnico del Sheffield United, antes de incorporarse al Brentford como entrenador de acciones a balón parado en 2023.
En el verano de 2025 se ganó un sorprendente ascenso, ya que las Bees buscaron inspiración dentro de su propio vestuario al nombrar a un sucesor de Thomas Frank, que puso rumbo al Tottenham. Esa operación levantó más de una ceja.
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Contrato de larga duración firmado en el Brentford
Andrews, sin embargo, ha sido un éxito rotundo, acallando rápidamente cualquier conversación sobre el descenso la temporada pasada para llevar al equipo a un noveno puesto. La clasificación para Europa se escapó de forma agónica, pero el objetivo colectivo vuelve a estar puesto en esas plazas de cara a 2026-27.
El afable irlandés está trabajando con un contrato de larga duración hasta 2032, pero ¿se respetarán esas condiciones? Si mantiene su actual trayectoria como entrenador, entonces solo será cuestión de tiempo que uno de los grandes de la Premier League llame a su puerta.
¿Está Andrews destinado a cosas mayores?
Preguntado por el trabajo que ha hecho su amigo íntimo Andrews, y por si el interés irá en aumento a partir de ahora, el exdelantero del Brentford Morrison, que habló por cortesía de Freebets.com, la fuente de reseñas de sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Increíble, increíble, increíble. Creo que el Brentford tiene opciones de, incluso esta temporada, meterse en puestos europeos. Se quedaron a las puertas la temporada pasada. Y podrían ganar una copa.
«Estuve hablando con él el otro día. Estuve en el partido Birmingham-Brentford y simplemente creo que Keith ha hecho un trabajo fantástico. Tiene dos jugadores en cada posición. El chico que ficharon, [Mamadou] Sangare, podría haberse ido fácilmente a cualquiera de los cuatro primeros equipos. Creo que es un talento especial. Se fue al Brentford. Le gusta su proyecto y han hecho un buen fichaje.
«Tiene la experiencia de Callum Wilson, que mete presión a Thiago. [Jaidon] Anthony, al que ficharon del Burnley, empezó bien la temporada, mete presión a [Dango] Ouattara, Kevin Schade, competencia.
«Ficharon a [El Hadji Malick] Diouf por 40 millones procedente del West Ham, no puede jugar ahora mismo. Keane Lewis-Potter ha estado sobresaliente. Así que tienen muchos buenos jugadores ahí en el Brentford.
«Y sí, creo que Keith Andrews ha hecho un trabajo brillante. Teniendo en cuenta la temporada pasada, los jugadores que perdieron y la marcha de Thomas Frank, todo el mundo pensaba que el Brentford podía descender.
«Ha hecho un gran trabajo. Y esta temporada han empezado realmente bien. Enorme mérito para Keith. Y si sigue así, seguro que habrá muchos otros clubes de más arriba merodeando a su alrededor».
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Calendario del Brentford 2026-27: inicio invicto
El Brentford se ha mantenido invicto en sus cuatro primeros partidos de la campaña 2026-27. Ha sumado cinco puntos en tres jornadas de la Premier League y se ha clasificado para la tercera ronda de la Carabao Cup tras una contundente victoria por 6-1 sobre el Birmingham.
Las visitas a Bournemouth y Reading entre la liga y la copa, junto con un partido en casa contra su vecino geográfico Chelsea, llevarán al equipo de Andrews hasta el primer parón internacional.
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