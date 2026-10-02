AFP
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«Muchos clubes han inflado sus presupuestos!» - Unai Emery deja una reacción contundente al veredicto del FFP sobre el Manchester City y defiende el legado de Pep Guardiola
Emery desvela las afirmaciones generalizadas sobre la inflación de los presupuestos
Emery ha desatado una nueva polémica a raíz de los recientes problemas legales del Manchester City, donde una comisión independiente declaró al club culpable de graves infracciones de las normas financieras de la Premier League por utilizar sistemáticamente contratos comerciales «falsos» para inflar artificialmente sus ingresos en más de 900 millones de libras entre 2009 y 2018, al sugerir que la inflación presupuestaria es una práctica generalizada dentro de este deporte.
Aunque las sanciones exactas aún no se han concretado, el Manchester City se enfrenta potencialmente a duras medidas que van desde fuertes multas y enormes deducciones de puntos hasta el descenso forzoso o la expulsión de la liga. En respuesta, el Manchester City ha mantenido su inocencia y ha presentado oficialmente una apelación integral para revocar el veredicto, dejando en el aire el futuro del club y sus títulos históricos.
- Getty Images Sport
Preocupación por el legado de Guardiola como entrenador
Más allá de los aspectos técnicos del juicio, Emery admitió que siente cierta tristeza por el posible daño a la reputación de Pep Guardiola. Guardiola, que dirigió al City desde 2016 hasta su marcha este verano, disfrutó de una etapa extraordinaria en la que conquistó seis títulos de la Premier League, tres FA Cups, cinco Copas de la Liga, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA.
Al reflexionar sobre la situación, Emery ofreció una visión comprensiva de los logros de su colega, que ahora están siendo cuestionados por críticos de todo el mundo. Tal y como recoge The Sun, el técnico del Villa declaró: «Es un asunto que ya se conocía. Todos tenemos nuestras restricciones y tenemos que vender jugadores para cumplir, así que tenemos que encontrar la manera de redactar contratos con gente nueva. El fair play financiero busca un equilibrio para que se gaste lo que generas y no haya inflación. Pero sí, muchos otros clubes han inflado sus presupuestos y ahora está saliendo a la luz. Lo siento por ello, teniendo en cuenta cómo jugaba ese equipo. Con Guardiola, hubo momentos en los que eran imbatibles».
Emery deja el castigo en manos de las autoridades
Cuando fue preguntado por la naturaleza concreta del castigo que debería imponerse al club de Mánchester, Emery fue cuidadoso a la hora de evitar hacer de juez y jurado. Mantuvo una distancia profesional respecto al proceso disciplinario, reconociendo que la complejidad del caso requiere una resolución legal y no emocional. «Eso es algo que deben decidir los tribunales y las autoridades».
A pesar de la agitación fuera del terreno de juego, el Manchester City ha disfrutado de un inicio impecable en la presente campaña y lidera la clasificación de la Premier League con un pleno de 15 puntos, tres por delante del Arsenal, segundo clasificado.
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El Manchester City presenta una apelación oficial
En respuesta al veredicto, el Manchester City presentó oficialmente un recurso contra las conclusiones de la comisión independiente, emitiendo un comunicado contundente para exponer su postura. «Manchester City Football Club puede confirmar que a las 19:00 del jueves 1 de octubre de 2026 el club presentó su recurso completo contra la opinión de la Comisión de la Premier League, en relación con el asunto disciplinario de la Premier League», decía el comunicado. «La firme postura del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene errores materiales claros, de derecho, de principio y de hecho, y no ofrece garantías».
Manteniendo su postura durante el prolongado proceso judicial, el club reiteró su inocencia respecto a las acusaciones presentadas por la liga. «El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables en apoyo de todas sus posiciones en relación con este caso», añadía el comunicado. «Seguiremos respetando el debido proceso y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir hasta que todos los procedimientos concluyan».
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