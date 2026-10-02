Más allá de los aspectos técnicos del juicio, Emery admitió que siente cierta tristeza por el posible daño a la reputación de Pep Guardiola. Guardiola, que dirigió al City desde 2016 hasta su marcha este verano, disfrutó de una etapa extraordinaria en la que conquistó seis títulos de la Premier League, tres FA Cups, cinco Copas de la Liga, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA.

Al reflexionar sobre la situación, Emery ofreció una visión comprensiva de los logros de su colega, que ahora están siendo cuestionados por críticos de todo el mundo. Tal y como recoge The Sun, el técnico del Villa declaró: «Es un asunto que ya se conocía. Todos tenemos nuestras restricciones y tenemos que vender jugadores para cumplir, así que tenemos que encontrar la manera de redactar contratos con gente nueva. El fair play financiero busca un equilibrio para que se gaste lo que generas y no haya inflación. Pero sí, muchos otros clubes han inflado sus presupuestos y ahora está saliendo a la luz. Lo siento por ello, teniendo en cuenta cómo jugaba ese equipo. Con Guardiola, hubo momentos en los que eran imbatibles».