AFP
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«Mucho respeto»: Simeone resta importancia a viejos rencores con Mourinho antes del derbi de Madrid
Una rivalidad renovada en el Metropolitano
El foco de LaLiga se traslada este fin de semana a la capital, donde el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en un duelo que verá a Simeone y Mourinho compartir banquillo por primera vez desde 2014. El equipo de Mourinho ocupa actualmente la plaza con dos puntos de ventaja sobre el Atlético tras seis partidos, con ambos rivales madrileños por detrás del líder temprano, el Barcelona.
Los recuerdos de sus anteriores enfrentamientos siguen muy presentes para muchos aficionados, especialmente la semifinal de la Liga de Campeones de 2014 en la que el equipo de Simeone eliminó al Chelsea de Mourinho de la competición. Sin embargo, el técnico argentino no tardó en dejar de lado las narrativas históricas durante sus obligaciones previas al partido. «No soy de recrearme en [cosas de] hace muchos años. Tengo un enorme respeto por Mourinho; lo admiro desde hace mucho tiempo, le he seguido y le he observado», declaró Simeone a los periodistas durante una rueda de prensa el sábado.
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Admiración mutua en medio de la tensión
A pesar de la feroz naturaleza del derbi madrileño, Simeone quiso subrayar el vínculo profesional que comparte con el entrenador del Real Madrid. Los dos técnicos, que se han enfrentado seis veces anteriormente, con Mourinho ganando las tres primeras antes de no volver a saborear la victoria, han definido una era del fútbol europeo con sus estilos pragmáticos e intensos. Simeone logró dos victorias en esos enfrentamientos, sobre todo en su último cara a cara en el derbi madrileño, en la final de la Copa del Rey 2012-13, ya que ambos entrenadores solían ser comparados por su solidez defensiva y su capacidad de motivación.
El técnico del Atleti expresó su deseo de que el encuentro del domingo fuera una digna incorporación a la historia compartida de sus batallas competitivas. Continuando con sus elogios al exentrenador del Inter y del Porto, Simeone añadió: "Él sabe el aprecio que le tengo. Ojalá podamos competir mañana como hemos hecho cuando nos hemos enfrentado a él".
Dilemas de selección y preocupaciones por lesiones
El Atlético de Madrid llega al partido arrastrando varios problemas en el último tercio. El mercado de fichajes veraniego del club estuvo marcado por la persecución de Julian Alvarez, pero el exjugador del Manchester City ha visto limitada su participación recientemente. Con Alexander Sorloth de baja por lesión, la responsabilidad goleadora ha pasado al nuevo fichaje Jonathan David, que ha impresionado con dos goles en sus dos últimas apariciones con el Atlético.
Alvarez no ha participado en los recientes partidos de LaLiga ante la Real Sociedad y Osasuna, lo que ha generado dudas sobre su estado físico y su integración táctica. «Estará con nosotros», confirmó Simeone cuando fue preguntado por la disponibilidad del delantero argentino para el derbi. «Más tarde decidiremos si sale de inicio o entra en la segunda parte».
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Neutralizar la amenaza del Real Madrid
Desde el punto de vista táctico, Simeone recela de la velocidad devastadora que tiene el Real Madrid al contraataque. Mourinho ha convertido a Los Blancos en un bloque letal, que sobresale por golpear cuando sus rivales pierden la concentración, una dinámica que ha hecho que solo sufran una derrota en toda la temporada, ante el Real Betis, y que lleguen tras vencer por 3-2 al Elche el martes. Simeone destacó la amenaza específica que suponen Kylian Mbappe y Vinicius Junior, y señaló que cualquier error técnico en la medular podría resultar fatal para las opciones del Atlético de lograr una victoria en casa.
Al analizar las fortalezas de su rival, Simeone señaló el peligro de la fase de transición, en la que el Real Madrid se ha mostrado especialmente dominante este curso. "Son mejores en las transiciones que nosotros", admitió Simeone, mientras elogiaba el planteamiento táctico de Mourinho. "Cuando hay una pérdida de balón, buscan a [Kylian] Mbappe y Vinicius [Junior]; juegan para explotar esa fortaleza. Tenemos que leer bien el partido y no permitir pérdidas, para que no puedan aprovechar esas transiciones".
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