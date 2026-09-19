El foco de LaLiga se traslada este fin de semana a la capital, donde el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en un duelo que verá a Simeone y Mourinho compartir banquillo por primera vez desde 2014. El equipo de Mourinho ocupa actualmente la plaza con dos puntos de ventaja sobre el Atlético tras seis partidos, con ambos rivales madrileños por detrás del líder temprano, el Barcelona.

Los recuerdos de sus anteriores enfrentamientos siguen muy presentes para muchos aficionados, especialmente la semifinal de la Liga de Campeones de 2014 en la que el equipo de Simeone eliminó al Chelsea de Mourinho de la competición. Sin embargo, el técnico argentino no tardó en dejar de lado las narrativas históricas durante sus obligaciones previas al partido. «No soy de recrearme en [cosas de] hace muchos años. Tengo un enorme respeto por Mourinho; lo admiro desde hace mucho tiempo, le he seguido y le he observado», declaró Simeone a los periodistas durante una rueda de prensa el sábado.