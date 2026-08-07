Los superastros GOAT Ronaldo y Lionel Messi sí estuvieron en el último Mundial con 41 y 39 años, respectivamente, pero siempre han sido excepciones a la regla. ¿Puede Kane seguir sus ilustres pasos y disfrutar de una longevidad similar?

Cuando le plantearon esa pregunta a Waddle, teniendo en cuenta otro ciclo de cuatro años en la ecuación, la exestrella de Inglaterra, hablando en asociación con BetBrain, dijo a GOAL: «La forma física es algo estupendo de tener. Algunos jugadores evolucionan, mejoran a medida que se hacen mayores. A algunos les resulta más fácil. No más fácil, pero sí fácil.

«Veremos cómo están sus piernas dentro de dos años, incluso en la Eurocopa. La gente se preguntará eso. La ventaja de Harry es que es un chico en forma, lo sabemos. No depende de la velocidad. Tiene una gran inteligencia futbolística.

«A veces ves a jugadores en torneos y piensas: “A este se le están yendo las piernas”. Pongo a Ronaldo como ejemplo. Vi a Portugal jugar en el Mundial y, en mi opinión, sus piernas ya no daban para ese nivel de fútbol. Lionel Messi todavía tenía destellos de brillantez hasta que el resto de sus compañeros decidió intentar echar a patadas a todo el mundo del país.

«Así que creo que llega un momento y un lugar en los que de verdad tienes que pensar: “Sí, todavía puede jugar, y todavía puede jugar como Messi lo hace en Miami, a un buen nivel para él”. Ya sabes, Ronaldo en Arabia Saudí todavía puede rendir ahí. Y Harry, con el tiempo, llegará a un punto en el que pensarás que la Bundesliga es demasiado rápida. ¿Adónde vas desde ahí?

«El próximo Mundial es un reto enorme para él, creo yo, jugar ese torneo. Creo que algunos de estos jugadores pueden pensar: “Sí, sigo jugando al fútbol, pero ese nivel ya no está en mí, y lo he disfrutado”. Creo que algunos de estos jugadores intentan jugar demasiado tiempo y no les deja una gran imagen. Pero estoy seguro de que Harry sabrá cuándo es el momento adecuado para decir: ‘No, ya no puedo jugar con Inglaterra’».