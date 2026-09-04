Según A Bola, el conocido influencer francés Djamel, que mantiene estrechos vínculos con el club parisino, reveló la noble intención detrás de la elección del vehículo por parte del centrocampista: "Solo para que lo sepáis: Joao Neves sí fue al Campus en una furgoneta, pero había una razón detrás de todo esto. Una razón que hace que lo admiremos aún más y que demuestra qué ser humano tan extraordinario es".

Djamel explicó además el propósito benéfico de la carga: "¡El dos veces campeón de Europa llevaba cientos de artículos en la parte trasera de la furgoneta, que entregó a organizaciones benéficas apoyadas por la Fundación PSG!".