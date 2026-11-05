«Muchas críticas por primera vez»: Brad Friedel, exestrella de la selección masculina de Estados Unidos, analiza la decisión de Christian Pulisic sobre su contrato con el AC Milan después de que el jugador superara la decepción del Mundial
La selección de Estados Unidos cayó en octavos de final del Mundial de 2026
Se plantearon serias dudas sobre el futuro del jugador de 28 años durante toda la temporada 2025-26. Pese a tener una oferta de renovación sobre la mesa, no llegó a firmar. Se consideraba que Pulisic mantenía abiertas sus opciones.
Tuvo el escaparate más importante para mostrar su talento cuando el principal torneo de la FIFA llegó a Norteamérica. El equipo de Mauricio Pochettino mostró destellos de lo que era capaz en aquel torneo, pero finalmente cayó eliminado ante Bélgica en octavos de final.
Tras haber sido apodado «Capitán América» durante algún tiempo, pese a que no siempre lucía el brazalete de capitán de su selección, Pulisic era la imagen del fútbol estadounidense en su propio país. Cumplir unas expectativas tan altas siempre iba a ser difícil, y así fue.
- Getty
Pulisic ha decidido prolongar su etapa de tres años en Italia
Se señalaron supuestos defectos en el juego de muchos de los que no lograron llevar a la selección de Estados Unidos a las últimas rondas de otra gran cita internacional. Pulisic se vio sometido al escrutinio más intenso.
Los rumores sobre un traspaso en Italia se apagaron rápidamente y el inicio de la temporada 2026-27 fue relativamente lento. En ocasiones, fue suplente a las órdenes del exentrenador del Manchester United Ruben Amorim. Sin embargo, ha marcado dos goles en sus tres últimos partidos, incluido uno en la victoria en el derbi ante su gran rival, el Inter.
Se han acordado nuevas condiciones, lo que ha puesto fin a las especulaciones sobre su salida, y aún deberían quedar muchos capítulos por escribir en una historia que comenzó en 2023, cuando rompió su vínculo con el Chelsea, gigante de la Premier League.
Sus mejores registros personales han llegado en el Milan, donde marcó 17 goles en su segunda temporada con el equipo, y una afición apasionada le ha tomado cariño. Pulisic cree que debe corresponder a esa confianza y prefiere la continuidad a otro cambio de aires.
La estrella del ataque ha respondido bien a las preguntas difíciles
Preguntado si, en última instancia, esa había sido la mejor decisión para todos los implicados, el exguardameta de la selección de Estados Unidos Friedel, que habló por cortesía de Grosvenor Sport, declaró a GOAL: «Yo diría que sí».
«Aunque parezca mentira, no conozco a Christian. Cuando entrenaba a la selección sub-19, él pertenecía a la generación de ese año. Al principio, cuando asumí el cargo, trabajé con los del 98, pero él ya estaba con Jurgen Klinsman en la selección absoluta. Así que tuve a todos esos chicos, Tyler Adams, Weston McKennie y los demás. Los conozco muy bien y los entrené. A Christian no lo conozco, así que no sé realmente cómo es su mentalidad ni qué quiere hacer en la vida y en el fútbol».
«Tuvo un año difícil el año pasado. Durante y después del Mundial, creo que, por primera vez en su carrera, recibió muchas críticas en Estados Unidos. Creo que se alejó un poco del foco mediático, por así decirlo».
«Parece que se ha centrado de nuevo en los entrenamientos. Da la impresión de que, en el último mes o los dos últimos meses, está empezando a recuperar su nivel. Quizá solo necesitaba dar un pequeño paso atrás y volver a disfrutar de la vida y del fútbol».
«Yo diría que fue una decisión inteligente y positiva para él firmar un contrato en un sitio donde es feliz. Para un jugador nunca es agradable recibir tantas críticas como recibió él, pero así es el deporte».
«Diría que, en las últimas cuatro semanas, los medios han aflojado un poco con él. Las críticas volvieron en cierta medida porque no fue convocado para la última concentración de la selección y el equipo rindió muy bien con los jugadores jóvenes. Algunas críticas resurgieron en Estados Unidos, pero no fueron tan duras como después del Mundial».
«Ojalá siga mejorando su nivel, lo haga muy bien en el Milan, vuelva a la selección y firme un par de buenas actuaciones. Si no entra en los planes de Mauricio, tampoco pasa nada, pero que disfrute del fútbol en el Milan y rinda como sabemos que es capaz de hacerlo».
- Getty
Se acercan partidos continentales, nacionales e internacionales
El AC Milan volverá a la acción en la Europa League el jueves, cuando reciba al Ferencvaros, antes de afrontar el parón internacional de noviembre tras visitar al Genoa en la Serie A el domingo.
Pulisic viajará a Estados Unidos después de ese partido con la intención de superar sus registros de 90 internacionalidades y 33 goles con la selección absoluta de su país, mientras la selección masculina de Estados Unidos se prepara para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias