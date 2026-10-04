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«¡Mucha gente solo conoce Portugal por Cristiano Ronaldo!», el ministro defiende al icono del Al-Nassr tras su explosiva salida de la selección nacional
Un patrimonio nacional más allá del terreno de juego
La influencia de Ronaldo en su país va mucho más allá de sus hazañas récord sobre el terreno de juego, según Castro Almeida. Mientras las consecuencias de la abrupta salida del jugador de 41 años de la selección nacional siguen acaparando los titulares, el cargo gubernamental ha intervenido para recordar al público el enorme valor del delantero para la proyección internacional del país. El ministro sugirió que, para una parte significativa de la población mundial, el cinco veces ganador del Balón de Oro es el principal punto de referencia de toda la nación.
«Cristiano Ronaldo tiene un enorme impacto en la proyección y valorización de la marca Portugal», declaró Castro Almeida a Now Canal. Durante su intervención, incluso llegó a describir al ex del Manchester United y del Real Madrid como «la empresa más conocida de Portugal». Aunque se cuidó de señalar que «no es un experto» en la fricción táctica entre Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus, sostuvo que el país debe hacer todo lo posible por conservar a una figura internacional tan poderosa.
- AFP
El éxodo en las redes sociales
Los comentarios del ministro llegan en un momento en el que la enorme magnitud del «efecto Ronaldo» se está dejando sentir en las plataformas digitales. Tras la decisión del capitán de abandonar la concentración de entrenamiento en Copenhague, la cuenta oficial de Instagram de la selección portuguesa sufrió un golpe asombroso en su número de seguidores. Los informes indican que la página perdió más de 1,5 millones de seguidores en menos de 48 horas, al pasar de 25 millones a aproximadamente 23,5 millones, mientras los aficionados mostraban su lealtad al jugador por encima de la institución.
Esta protesta digital ha estado acompañada por una ola de apoyo en las calles de Lisboa y Oeiras. Han aparecido misteriosas vallas publicitarias cerca de la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol, con mensajes como «Siempre serás nuestro capitán», al tiempo que cargaban contra Jesus, al afirmar que el seleccionador «no estaba a la altura de la tarea». A pesar de que el equipo logró una convincente victoria por 4-2 sobre Dinamarca en ausencia de Ronaldo, el sentimiento público parece inclinarse claramente hacia el legendario número siete.
La raíz del conflicto
La tensión alcanzó el punto de ruptura tras una serie de días turbulentos en la concentración de la selección. La salida de Ronaldo se desencadenó después de que se quedara sin jugar, como suplente no utilizado, en la victoria del domingo por 2-1 sobre Noruega, pese a pasar gran parte de la segunda mitad calentando en la banda. El jugador de 41 años no acudió posteriormente al entrenamiento antes de hacer oficial su marcha el miércoles, al anunciar su decisión de abandonar la selección tras una conversación directa con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proenca.
«Desde el punto de vista de reforzar la marca Portugal, Cristiano tiene un valor muy significativo y sería muy bueno para Portugal seguir contando con este potencial que aporta a la marca Portugal», añadió Castro Almeida. Subrayó que Ronaldo sigue siendo «un valor y un activo» que el país no puede permitirse perder, al margen de las disputas deportivas que se están desarrollando actualmente entre bastidores. La intervención del ministro pone de relieve cómo el estatus del jugador ha evolucionado hasta convertirse en una cuestión de interés nacional.
- AFP
Esperando la verdad
Tal y como están las cosas, el mundo del fútbol espera a que Ronaldo rompa su silencio y aporte claridad sobre la situación. Aunque se ha mantenido relativamente callado desde su regreso a Arabia Saudí, ha dejado entrever una próxima explicación para sus seguidores. El delantero ha prometido que «a su debido tiempo» revelará toda la historia y contará a los aficionados portugueses «la verdad» sobre las razones concretas que motivaron su dramática salida de la concentración en un momento tan crítico.
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