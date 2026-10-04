La influencia de Ronaldo en su país va mucho más allá de sus hazañas récord sobre el terreno de juego, según Castro Almeida. Mientras las consecuencias de la abrupta salida del jugador de 41 años de la selección nacional siguen acaparando los titulares, el cargo gubernamental ha intervenido para recordar al público el enorme valor del delantero para la proyección internacional del país. El ministro sugirió que, para una parte significativa de la población mundial, el cinco veces ganador del Balón de Oro es el principal punto de referencia de toda la nación.

«Cristiano Ronaldo tiene un enorme impacto en la proyección y valorización de la marca Portugal», declaró Castro Almeida a Now Canal. Durante su intervención, incluso llegó a describir al ex del Manchester United y del Real Madrid como «la empresa más conocida de Portugal». Aunque se cuidó de señalar que «no es un experto» en la fricción táctica entre Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus, sostuvo que el país debe hacer todo lo posible por conservar a una figura internacional tan poderosa.