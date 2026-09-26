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«Mucha emoción»: Zinedine Zidane disfruta de un debut victorioso con Francia, pero exige «equilibrio» táctico tras una sufrida victoria sobre Turquía
Buen comienzo para Zizou
La etapa de Zidane como máximo responsable de la selección francesa comenzó el viernes por la noche con una importante, aunque ajustada, victoria por 0-1 ante Turquía. En un ambiente hostil en el Kocaeli Stadyumu, Francia demostró la solidez defensiva y la eficacia que Zidane espera que definan su era. El momento decisivo llegó en el minuto 54, cuando Kylian Mbappe marcó su 67.º gol internacional y aseguró tres puntos vitales para los visitantes en su primer partido de la UEFA Nations League 2026-27. Sin embargo, el triunfo quedó ensombrecido por una preocupante lesión del capitán, que tuvo que ser sustituido poco después de ver puerta.
A pesar de perder a su talismán al inicio de la segunda parte, Francia logró resistir ante una combativa selección turca, que vio cómo Ugurcan Cakir era expulsado en los últimos compases. La victoria marca la primera vez que un seleccionador francés gana en su debut desde que Aime Jacquet lo logró en 1994, curiosamente el técnico que llevó a Zidane a conquistar el Mundial como jugador.
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Zidane reflexiona sobre las exigencias tácticas y su emotivo regreso
Hablando después del partido, Zidane no tardó en reconocer la importancia de la ocasión, al tiempo que subrayó la necesidad de que su equipo mantuviera la disciplina. "Hay mucha emoción", dijo Zidane a TF1. "Es una primera vez, y empezar con una victoria nunca es fácil, especialmente aquí en Turquía. Creo que jugamos el partido que necesitábamos. No dejamos jugar a nuestro rival; fuimos a presionarles bastante arriba y fuimos muy agresivos en la recuperación. Con el balón, supimos hacer las cosas correctamente".
"Vi muchos aspectos interesantes, aunque solo trabajamos juntos durante tres sesiones y media de entrenamiento. Es muy alentador. Estoy satisfecho con lo que lograron los jugadores y estoy contento de que este debut haya sido así".
Dominar el equilibrio táctico y la capacidad de adaptación
Al subrayar la necesidad de equilibrar el talento individual con la disciplina táctica, el exentrenador del Real Madrid destacó la solidez estructural como la base del éxito de su equipo. Señaló que, aunque su plantilla cuenta con talento individual capaz de ganar partidos, mantener una organización colectiva sólida es esencial para no quedar expuestos. En última instancia, se mostró orgulloso de la versatilidad táctica del equipo, demostrando que puede adaptarse y jugar de varias maneras cuando es necesario.
"Este encuentro demuestra que podemos jugar de varias maneras, que es lo que me interesa", continuó. "El equilibrio es la clave de todo. Tenemos jugadores capaces de marcar la diferencia en cualquier momento, pero debemos mantener una organización colectiva sólida para no exponernos".
"También debemos rendir homenaje a Turquía. Muchos pensaban que iba a bajar físicamente, pero no fue así. Los turcos mantuvieron una intensidad alta hasta el final. Pudimos responder, y todos estaban preparados, incluidos los suplentes, que rindieron perfectamente cuando entraron en el partido. Es una verdadera satisfacción".
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Francia afronta una reestructuración táctica sin su capitana
El debut de Zidane pudo terminar con victoria, pero la pérdida de su capitán ha convertido una noche de celebración en otra de incertidumbre para el futuro de la selección francesa. La ausencia de Mbappe deja un vacío enorme en el once inicial, y está por ver si Zidane convocará a un sustituto de la lista de reserva para reforzar sus opciones en ataque. Francia tiene previsto viajar el lunes para medirse a Bélgica, un duelo de alto nivel en el que ahora faltará uno de los mejores jugadores del mundo. Después de ese partido, la selección francesa regresará a casa, al Stade de France, para dos cruciales encuentros como local contra Italia y Bélgica a principios de octubre.
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