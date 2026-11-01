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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Mourinho vuelve al estadio del Racing 15 años después: todo ha cambiado, salvo la bandera del Barcelona

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
Barcelona
España
Portugal

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José Mourinho regresa a la ciudad de Santander para enfrentarse al Racing, recuperando algunos detalles familiares de su última visita hace 15 años, pero el panorama que le espera en el estadio de El Sardinero ha cambiado notablemente, después de que el club haya atravesado amplias transformaciones deportivas, administrativas y de afición.

El entrenador portugués encontrará el hotel "Real" tal como lo recuerda, el lugar en el que se hospedó el Real Madrid durante su primera etapa bajo su dirección, después de haber sido en el pasado un hotel reservado al equipo del Racing Santander. Volverá a disfrutar de las vistas de la bahía desde su terraza, pero su recorrido por el interior del estadio le revelará que la mayoría de las caras y los detalles que conoció ya no están.

Y aunque el aspecto del estadio de El Sardinero no ha cambiado mucho desde su última visita en 2011, casi todo lo que ocurre en su interior se ha vuelto diferente; desde el cartel de colores que da al campo, que ya no está rodeado de banderas desgarradas, hasta el ambiente vibrante en las gradas y las nuevas ambiciones del club.

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  • Viejos enfrentamientos: recuerdos de la trampa de Khedira

    Según un informe del diario AS, Mourinho se enfrentó al Racing en cuatro ocasiones durante su primera etapa con el Real Madrid, y el club descendió a Segunda División antes de la última temporada del técnico portugués con el equipo. Mourinho consiguió tres victorias, por un único empate con resultado de 0-0 en el último enfrentamiento.

    Ningún jugador de la plantilla del Real Madrid que disputó aquellos partidos sigue presente en el vestuario del equipo, pero Sami Khedira, que formaba parte del grupo entonces, trabaja actualmente dentro del cuerpo técnico de Mourinho.

    Khedira se había perdido la última visita del Real Madrid al estadio de El Sardinero, después de ser expulsado en el partido anterior ante el Levante, un incidente que contribuyó a la derrota de su equipo y le llevó a recibir una crítica pública de su entrenador.

    Mourinho dijo entonces: «Cayó en la trampa y asume parte de la responsabilidad de la derrota».

    Aquella fue una etapa marcada por los enfrentamientos tensos de Mourinho y sus declaraciones polémicas, entre ellas la que hizo en aquel momento: «Cuando España se mete en una pelea, la gente habla de unidad; en cambio, cuando lo hacemos nosotros, nos tachan de bandidos».

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  • Más allá del Clásico: ¡la bandera del Barcelona al frente!

    Pero Mourinho regresa esta vez tras lograr una importante victoria en el Camp Nou, dentro de sus esfuerzos por cambiar la realidad del Real Madrid y recuperar los títulos.

    Y pese a todos los cambios que ha vivido el estadio de El Sardinero durante 15 años, se ha mantenido una tradición intacta: el Racing sigue exhibiendo las banderas de los veinte clubes de LaLiga en lo alto de la grada este, ordenadas según su posición en la tabla de clasificación.

    En el año 2011, la bandera del Barcelona ocupó el primer puesto de esa fila, y lo sigue ocupando hasta ahora, después de elevar ayer su marcador a 30 puntos al golear 6-1 al Alavés.

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