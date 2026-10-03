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Cristiano Ronaldo knockouts 2:1Getty/GOAL
Loai Mohamed
Traducido por

Mourinho, Ten Hag y otros: la crisis de Jesus reabre el expediente negro de Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
J. Jesus
FEATURES
Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal vs Noruega
Noruega
J. Peseiro
E. ten Hag
Dinamarca
Portugal
Noruega
Países Bajos

La crisis actual no es la primera: la memoria del Don está llena de problemas

La última crisis que ha rodeado a Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal no fue un hecho aislado en la trayectoria de uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol, sino que llegó como una extensión de una larga serie de disputas y tensiones que lo unieron a entrenadores, directivos y compañeros a lo largo de más de 25 años en los terrenos de juego.

El astro portugués, que llevó a la selección de su país a conquistar la Eurocopa en 2016, y que se coronó con la Liga de Campeones y el Balón de Oro en cinco ocasiones durante su trayectoria con los clubes, abandonó la concentración de la selección en curso, abriendo la puerta a interrogantes sobre su futuro internacional, después de haber marcado 146 goles con la camiseta de Portugal, el récord a nivel de selecciones nacionales masculinas.

Ronaldo, de 41 años, había asegurado que revelará "en el momento oportuno" la verdad sobre los motivos que lo llevaron a abandonar la concentración, esto después de que Jorge Jesus, el director técnico de la selección, insistiera en que no existía ninguna crisis, al tiempo que reconoció haber cometido errores en la forma de manejar la situación del capitán del equipo durante el enfrentamiento ante Noruega, que terminó con la derrota de Portugal por 1-2 en la Liga de Naciones de la UEFA, sin que Ronaldo participara en el partido.

Hasta que Ronaldo revele su versión completa, sus motivos siguen siendo objeto de interrogantes, y aún es pronto para afirmar que este episodio representa el final de su trayectoria internacional. Sin embargo, el final de su recorrido con la selección en medio de una fuerte disputa no sería algo del todo sorprendente, teniendo en cuenta una larga historia de crisis asociadas a su nombre.

Lidiar con el descenso de nivel o el cambio de rol dentro del equipo para un astro de la talla de Ronaldo no es una tarea sencilla, y su influencia positiva y negativa dentro de la selección portuguesa ha sido motivo de debate durante los tres últimos grandes torneos, en los años 2022, 2024 y 2026.

A la espera de que se aclare el panorama sobre su última crisis, repasamos los momentos más destacados que presenciaron disputas entre Ronaldo y entrenadores o directivos durante su trayectoria, según un informe publicado por la cadena ESPN.

  • 2008: Cristiano Ronaldo se apoya en las declaraciones de Blatter para presionar por su salida

    El deseo de Ronaldo de abandonar el Manchester United y fichar por el Real Madrid alcanzó su punto álgido durante el verano de 2008, después de respaldarse en unas polémicas declaraciones de Sepp Blatter, por entonces presidente de la Federación Internacional de Fútbol, en las que comparó el hecho de impedir a un jugador salir de su club pese a su deseo de marcharse a otro lugar con una especie de «esclavitud moderna».

    Ronaldo declaró a la televisión portuguesa: «Es cierto, estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente de la FIFA. Sé lo que quiero y lo que deseo, y tenemos que ver qué sucede. No sé dónde empezaré la próxima temporada».

    Y pese al deseo del jugador de marcharse tras cinco exitosas temporadas en Old Trafford, el Manchester United se mantuvo firme en su postura, por lo que Ronaldo se vio obligado a esperar una temporada más antes de cumplir su sueño de fichar por el Real Madrid en el verano de 2009.

  • 2008: Cristiano Ronaldo abandona el terreno de juego de forma sorpresiva

    En diciembre de 2008, Cristiano Ronaldo abandonó el terreno de juego de forma repentina durante el encuentro entre el Manchester United y el Sunderland, que terminó con victoria de su equipo por 1-0, dirigiéndose directamente al túnel que conducía a los vestuarios, lo que dejó a su equipo jugando con diez hombres y obligó al cuerpo técnico a lidiar con una situación inesperada.

    Sir Alex Ferguson defendió a su jugador, aclarando que había recibido una patada en la zona de la cadera y necesitaba recibir tratamiento de inmediato, y que no había necesidad de que regresara al banquillo.

    Sin embargo, el incidente reflejó una faceta de la personalidad de Cristiano Ronaldo, quien había sido coronado con el primer Balón de Oro de su carrera pocos días antes, y empezaba a mostrar públicamente su descontento en algunas situaciones.

  • 2009: enfado público tras ser sustituido en el derbi de Mánchester

    La escena se repitió en mayo de 2009, cuando Ferguson decidió sustituir a Ronaldo durante el enfrentamiento ante el Manchester City, después de que el jugador anotara el gol de la ventaja de tiro libre en el minuto 18, en un partido que terminó con victoria del United por 2-0.

    Y cuando el técnico decidió retirarlo en el minuto 60 y dar entrada a Paul Scholes en su lugar, los signos de enfado se hicieron evidentes en Ronaldo, quien pasó varios minutos en el banquillo moviendo la cabeza en señal de disconformidad.

    Aquel fue el último gol de Ronaldo con la camiseta del Manchester United antes de su regreso al club 12 años después.

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  • 2012: «Estoy triste», un mensaje enigmático desde Madrid

    Tres años después de su fichaje por el Real Madrid, Cristiano Ronaldo volvió a generar polémica en septiembre de 2012, después de marcar dos goles en la victoria por 3-0 sobre el Granada en LaLiga, aunque no celebró ninguno de ellos.

    Tras el partido, la estrella portuguesa afirmó: "Estoy triste por una cuestión profesional, y el club lo sabe. Por eso no celebro mis goles, porque no estoy feliz. Las personas de aquí saben el motivo".

    Ronaldo se negó a dar más explicaciones sobre sus declaraciones, y no apareció una interpretación clara de lo que quería decir en aquel momento. Más tarde negó que el dinero fuera el origen del problema, antes de firmar un nuevo contrato con el club un año después.

  • 2013: Mourinho ataca a Cristiano Ronaldo tras el final de su relación

    La relación entre Ronaldo y José Mourinho comenzó de forma positiva cuando trabajaron juntos en el Real Madrid, pero se deterioró progresivamente hacia el final de la temporada 2012-2013, que fue la última del técnico portugués en el conjunto blanco.

    Según el informe, un altercado en el vestuario tras el enfrentamiento ante el Valencia en la Copa del Rey durante enero de aquel año fue una de las señales del deterioro de la relación.

    En junio, tras la salida de Mourinho del Real Madrid y su regreso al Chelsea, declaró durante su aparición en el programa "Punto Pelota" que "Cristiano Ronaldo cree que lo sabe todo", en un comentario que reflejó la magnitud de la tensión entre ambas partes.

  • 2015: la preferencia de Ancelotti sobre Benítez

    La experiencia de Rafael Benítez con el Real Madrid no duró más que seis meses, después de asumir el cargo como sucesor de Carlo Ancelotti en junio de 2015, antes de ser destituido en enero del año siguiente.

    Durante ese período, surgieron especulaciones sobre el descontento de Ronaldo con el enfoque táctico del entrenador español, mientras que sus repetidos elogios a Ancelotti, al que describió como una persona maravillosa y un entrenador excepcional, no ayudaron a calmar el ambiente.

    Ronaldo también expresó su deseo de volver a trabajar con el técnico italiano, al que calificó asimismo de "gran oso" en una expresión cariñosa, mientras que Benítez afirmó que su relación con la estrella portuguesa aún estaba en una fase de adaptación mutua.

    Pero no hubo tiempo suficiente para superar las diferencias, ya que Benítez abandonó su cargo un mes después de aquellas declaraciones.

  • 2021: el banquillo allana el camino para una nueva salida

    Después de nueve años en el Real Madrid y tres temporadas con la Juventus, Ronaldo parecía dispuesto a vivir una nueva experiencia durante el verano de 2021.

    El jugador quedó fuera del once titular de la Juventus en el estreno de la Serie A ante el Udinese, en un partido que terminó con empate 2-2, en medio de informes que apuntaban a que había pedido no ser titular.

    El club italiano se había aferrado en un principio a la permanencia de su estrella, mientras que Ronaldo había calificado anteriormente de "irrespetuosos" los informes que lo vinculaban con un regreso al Real Madrid.

    Sin embargo, pocos días después, Ronaldo regresó al Manchester United en el último día del mercado de fichajes, luego de que su nombre también fuese vinculado con un posible traspaso al vecino Manchester City.

  • 2022: Rangnick pone a prueba el enfado de Cristiano Ronaldo por el cambio táctico

    En enero de 2022, Ralf Rangnick, entrenador interino del Manchester United, decidió sustituir a Cristiano Ronaldo durante el partido ante el Brentford, en el que el equipo ganaba 2-0, con el objetivo de reforzar la defensa, dar entrada a Harry Maguire y pasar a jugar con tres centrales.

    Ronaldo no ocultó su descontento por la decisión, ya que lanzó su abrigo al suelo mientras abandonaba el terreno de juego, lo que llevó a Rangnick a hablar con él.

    El entrenador calificó la reacción de "normal", y añadió que le dijo a Ronaldo que él podría tomar la misma decisión cuando algún día se convierta en entrenador.

    El partido terminó con victoria del Manchester United por 3-1, un resultado que respaldó el punto de vista de Rangnick sobre su decisión táctica.

  • 2022: rumores de enfrentamiento con Maguire

    Un mes después, Rangnick se vio obligado a desmentir las informaciones que hablaban de una disputa entre Ronaldo y Harry Maguire por el brazalete de capitán del Manchester United, calificándolas de "completo disparate".

    Las informaciones apuntaban entonces a que Maguire se sentía amenazado por la gran influencia de la que gozaba Ronaldo dentro del vestuario, especialmente entre los jugadores más jóvenes.

    Sin embargo, Rangnick recalcó que no había discutido con ningún jugador la posibilidad de cambiar de capitán, confirmando la continuidad de Maguire en el cargo hasta el final de la temporada.

  • 2022: una entrevista explosiva que puso fin a su segunda etapa en el Manchester United

    Las desavenencias entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United alcanzaron su punto álgido en el otoño de 2022, después de que su protagonismo disminuyera bajo la dirección del nuevo entrenador Erik ten Hag.

    En octubre, Cristiano Ronaldo se negó a entrar como suplente ante el Tottenham y abandonó el campo antes del final del partido, tras haber protagonizado una conducta similar durante un amistoso ante el Rayo Vallecano en la pretemporada.

    La extensa entrevista que concedió al periodista Piers Morgan supuso el final efectivo de su segunda etapa en el club.

    Cristiano Ronaldo criticó a varios directivos del Manchester United, afirmó que no respetaba a Ten Hag y que se había sentido traicionado por altos responsables; además, señaló que no conocía a Rangnick antes de que este asumiera el cargo y consideró que el club no había logrado ningún progreso desde su primera etapa.

    Tras la entrevista, ambas partes acordaron poner fin a la relación de mutuo acuerdo, por lo que Cristiano Ronaldo volvió a abandonar el club inglés.

  • 2022: exclusión del once titular de Portugal y enfado de la familia

    Durante el Mundial de 2022 en Catar, Fernando Santos, entonces seleccionador de Portugal, tomó la decisión de dejar a Ronaldo fuera del once titular para el duelo ante Suiza en los octavos de final.

    La respuesta del suplente Gonçalo Ramos fue contundente, después de marcar tres goles en la victoria por 6-1, dándole al técnico una justificación adicional para su decisión.

    Santos afirmó que su elección obedeció a razones tácticas, y no al enfado de Ronaldo tras ser sustituido en el último partido de la fase de grupos, aunque admitió anteriormente que no le había gustado la reacción de su capitán.

    Ante las informaciones sobre una posible escalada de la crisis antes del enfrentamiento con Marruecos en cuartos de final, la Federación Portuguesa emitió un comunicado en el que negó que Ronaldo hubiera amenazado con abandonar la selección en ningún momento.

    Pero la decisión de dejarlo fuera no fue bien recibida por los miembros de su familia; Georgina Rodríguez expresó su pesar por que el mejor jugador del mundo no disputara los 90 minutos, mientras que su hermana Elma Aveiro calificó su exclusión como una ofensa a un hombre que ha dado mucho por la selección.

  • 2026: la salida de la concentración abre la puerta al final de su carrera internacional

    La crisis más reciente se remonta a septiembre de 2026, después de que Ronaldo abandonara la concentración de la selección de Portugal tras la tensión relacionada con su papel dentro del equipo, su ausencia en el partido ante Noruega y, posteriormente, las declaraciones de Jorge Jesus en la rueda de prensa.

    Ronaldo afirmó que decidió marcharse tras la rueda de prensa del entrenador y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, asegurando que revelará la verdad a los portugueses en el momento adecuado.

    Asimismo, dirigió un mensaje a sus compañeros deseándoles suerte "sin excepción", en una frase que suscitó aún más interrogantes sobre la naturaleza del conflicto.

    Y a pesar de que los cuatro años anteriores vivieron una relativa calma en comparación con otros episodios de su trayectoria, la situación de Ronaldo con la selección de su país volvió al centro de la polémica. Pues continuó marcando goles y conquistando títulos con el Al Nassr saudí, mientras recibía un claro respaldo del exentrenador Roberto Martínez durante dos grandes torneos, pese a las crecientes críticas sobre su papel.

    En cuanto a Jesus, ya había trabajado con Ronaldo en el Al Nassr, pero los últimos acontecimientos apuntan a que la relación entre ambos atraviesa una dura prueba.

    Y queda la pregunta más importante: ¿representa esta crisis el final de una trayectoria internacional que se extendió durante más de dos décadas, o volverá Ronaldo a la selección para cerrar el capítulo de la disputa? La respuesta aún no está clara, pero la historia de la estrella portuguesa revela que su relación con los entrenadores y las decisiones técnicas fue, en numerosas ocasiones, parte de su relato dentro y fuera del terreno de juego.

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