Mourinho cuestionó si la decisión se debió al desconocimiento o a una elección deliberada. Insistió en que árbitros incompetentes no deberían estar manejando la tecnología durante los partidos.

«Perdimos contra el Betis porque no supimos convertir nuestro juego de ataque en goles», dijo Mourinho, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. «Pero, respecto al penalti, ¿por qué no se repitió? ¿Fue porque el VAR no conocía las reglas o porque decidió no hacerlo? ¿Por qué? Si el VAR no ordenó repetirlo porque no conocía el reglamento, deberían irse a casa; si decidió no hacerlo, eso es aún peor. ¿Y por qué el VAR no llamó al árbitro? Es extraño.

«Quiero darles el beneficio de la duda y asumir que no conocían las reglas, pero si ese es el caso, no deberían estar en la sala del VAR. Deberían irse a casa. Porque lo que pasará es que, en los próximos meses, si se da exactamente la misma situación, el penalti se repetirá. Quiero dejar claro que no perdimos por eso, perfectamente podríamos haber fallado la repetición, pero, como entrenador de fútbol, quiero saber por qué no se repitió».